Mariana Brey interceptó a Nancy Pazos pero ella contraatacó: "Le voy a hacer juicio civil para sacarle plata"

¡El escándalo está servido! Mariana Brey y Nancy Pazos protagonizaron un enfrentamiento explosivo que dejó a todos pasados durante un móvil que parecía ser tranquilo pero que se volvió caótico.

Es que la tensión entre las periodistas, que viene escalando desde hace meses, alcanzó niveles insospechados cuando Brey irrumpió en la entrevista de Pazos con una actitud desafiante y directo al grano: " ¿El juicio sigue en pie o te arrepentiste? ", disparó sin filtro.

Mariana Brey y Nancy Pazos

Todo esto frente a las cámaras de Intrusos y con una Nancy Pazos que, lejos de amedrentarse, contraatacó con furia y firmeza: "Va a aprender a no decir barbaridades. Después me dicen si yo la busco y estaba acá. Ella me acusó de un delito y eso está mal, eso no se hace y menos si no te haces cargo". Las palabras de la ex de Diego Santilli cayeron como una bomba, dejando en claro que la demanda judicial que inició contra Brey sigue adelante y no piensa retroceder ni un centímetro.

El origen del conflicto se remonta semanas atrás, cuando ambas compartían pantalla en A la Barbarossa. En medio de un debate sobre el mensaje en cadena nacional del presidente Javier Milei, Brey lanzó una acusación que encendió la mecha: "Vos formas parte de esa oposición, una oposición golpista que no quiere que el presidente termine su mandato".

Javier Milei y Mariana Brey

Muy fiel a su estilo de pocas pulgas, la frase desató la furia de Pazos, quien reaccionó al aire y obligó a Barbarossa a intervenir para calmar las aguas. Pero lejos de enfriarse, el enfrentamiento tomó otro nivel con la demanda penal que Pazos presentó contra Brey.

En Intrusos, mientras Mariana hablaba de su nominación como mejor panelista en los Premios Martín Fierro de Cable 2025, Nancy no perdió oportunidad para remarcar su postura. "Nunca me pidió disculpas y me acusó de un delito. Es grave", sentenció Pazos, dejando claro que no está dispuesta a aceptar disculpas públicas: "No, no. Me va a tener que pedir disculpas en Tribunales y después le voy a hacer juicio civil para sacarle plata . Voy por todo". ¡Sin piedad!

Brey, por su parte, intentó fingir demencia destacando su felicidad por la nominación: "Estoy chocha, feliz, veremos qué pasa. Es la cuarta nominación pero hasta ahora no lo gané nunca, algún día lo voy a ganar supongo". Sin embargo, su intento de desviar la atención quedó opacado por el tono implacable de Pazos.

El cruce de Mariana Brey y Nancy Pazos no parece ser un show más del espectáculo sino que ahora escaló hasta la justicia. Y si bien Brey quiso picantear a Pazos, ésta no se quedó atrás y dejó demostrado que no dará ni un paso atrás con la demanda judicial.