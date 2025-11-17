Mariana Fabbiani, la "hegemónica" involuntaria: su frase desató una tormenta de críticas en las redes sociales

Mariana Fabbiani buscó reflexionar sobre la presión estética y la mirada corrosiva de las redes sociales. Pero en medio de una extensa entrevista con Clarín, una frase terminó eclipsando los elogios a su nueva serie documental y la colocó en el centro de una oleada de críticas. "Yo que soy hegemónica, que más o menos cumplo con los estándares, tengo los mismos problemas que una no hegemónica. Estamos todos en el mismo barco y a todos nos pasa", dijo la conductora, sin prever que esa declaración se transformaría en un combustible perfecto para el escarnio de los internautas en las redes.

Mariana Fabbiani en DDM

La cuenta Real Time difundió el fragmento y el resto fue automático: cientos de usuarios expresaron su sorpresa, molestia y hasta burla ante la autodefinición de Fabbiani como "hegemónica", un término que en los últimos años se volvió parte del debate sobre belleza, privilegio y representación en los medios. Entre las reacciones hubo ironías, cuestionamientos y hasta clases improvisadas de semántica. "¿Quién le dijo que era hegemónica?"; "Hegemónica?!! Mirá vos... si me preguntaban por 20 hegemónicas de la TV argenta ni en el último lugar se me ocurría ella"; "Creo que no entendió el concepto de ser hegemónica", señalaron algunos.

Otros, agregaron: "Ser flaca no es ser hegemónica. Te falta la parte de la caripela para serlo"; "Cuando se entere que no es hegemónica se cae de culo", escribieron distintos usuarios. Hubo incluso quienes aprovecharon para cuestionar el propio término: "No hay palabra que me rompa más las pelotas que 'hegemónico'. Que yo sepa, toda la vida se dijo lindo, o como mucho 'carilindo'". El episodio tomó por sorpresa a quienes habían leído la entrevista completa. Allí, Fabbiani hablaba del paso del tiempo, de haber decidido "envejecer naturalmente", del impacto de las redes sociales en la autoestima y de los mandatos que pesan sobre las mujeres de la televisión.

Mariana Fabbiani: "TENGO LOS MISMOS PROBLEMAS QUE UNA MUJER NO HEGEMÓNICA". pic.twitter.com/k4HKwGLFdG — Real Time (@RealTimeRating) November 17, 2025

También profundizó sobre su rol como madre y su preocupación por la "delgadez extrema" que vuelve a instalarse en la moda. La nota presentaba su nuevo proyecto, Desvestida: la moda pasó de moda, una serie documental de Disney+ en la que recorre capitales como Nueva York, París, Milán, Ciudad de México y Buenos Aires para dialogar con figuras como Patricia Field, la legendaria diseñadora de vestuario de Sex and the City. El material busca interpelar sobre diversidad corporal, sostenibilidad y estereotipos. Pero la frase sobre ser "hegemónica" -insertada en un tramo donde intentaba plantear que incluso quienes encajan en ciertos moldes también sufren inseguridades- terminó arrasando con el mensaje general y evidenció un choque entre discurso y recepción pública.

Mariana Fabbiani

Lo que estalló en redes no fue solo una discusión estética: también se puso en cuestión la distancia entre el lugar simbólico que Fabbiani cree ocupar y el que buena parte del público le asigna. Mientras ella afirmaba que "nunca alcanzás el modelo hegemónico perfecto porque es una irrealidad" y que "lo que nos hace felices es estar bien con uno", las respuestas reflejaron que para muchos la frase rozó el privilegio ciego o, directamente, la desconexión con la realidad social. Lo cierto es que Fabbiani buscó hablar del valor de "estar bien con uno mismo" y del impacto de los estereotipos sobre adolescentes como su hija. Pero la frase "yo que soy hegemónica" terminó funcionando como un espejo que devolvió otra cosa: el malestar acumulado frente a discursos bienintencionados pero imprecisos.