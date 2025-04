Marianela Mirra y José Alperovich: un "romance" a escondidas, deseos de muerte y furia en tiempo real

En el fascinante y muchas veces oscuro mundo del espectáculo, donde la línea entre lo público y lo privado se desvanece con una facilidad que impresiona, pocas historias logran sacudir el avispero con tanta fuerza como la revelación del vínculo sentimental entre Marianela Mirra, la olvidable ganadora de Gran Hermano 2007, y el ex gobernador tucumano José Alperovich, actualmente condenado a 16 años de prisión por abuso sexual. Lo que hasta hace poco parecía apenas un rumor persistente terminó confirmándose de boca de la propia Mirra, quien eligió el programa LAM para dar su versión de los hechos.

El navegador no soporta este contenido.

Con la voz medida pero el contenido explosivo, Marianela reveló que su relación con el ex mandatario se mantuvo en las sombras durante años por "cuestiones de momento" y porque él "priorizaba la política". Una historia de amor marcada por la clandestinidad, el poder y ahora también por una sentencia judicial que sacude cualquier discurso romántico. "No me hace una mentirosa. Cuando no expuse mi relación era porque no pude, no era el momento", dijo Marianela en un mensaje a Ángel de Brito, despejando el aire de sospechas sobre contradicciones pasadas. "Cuando no expuse mi relación era porque no pude, no era el momento", aclaró.

Y es que la televisión, cual archivo implacable, rescató antiguos tapes donde ella negaba rotundamente cualquier lazo con Alperovich. El escándalo escaló cuando Mirra denunció que estaba siendo extorsionada con revelar que visitaba al ex gobernador en el penal de Ezeiza, donde cumple su condena. Con tono firme, aseguró que nunca habló públicamente del caso porque Alperovich aún pelea por la prisión domiciliaria debido a su deteriorado estado de salud. "Nosotros si defendemos tanto es porque sabemos lo que pasó. Lamentablemente, hay sentencia. Pero mientras exista el 1% (de duda), no vamos a bajar los brazos", argumentó.

De esta manera, dejó en claro que, pese a la condena, su lealtad sigue intacta. Ahora bien, si alguien esperaba una Marianela conciliadora o dispuesta a un raid mediático, se equivocó de época. Su reciente reacción ante una productora del programa El run run del espectáculo dejó atónitos a propios y ajenos. Al ser contactada para sumar su testimonio, respondió con una violencia que ni siquiera los panelistas más acostumbrados a la polémica pudieron digerir: "Jamás van a contar con mi palabra. Ojalá se mueran", escribió en un mensaje que fue leído en vivo por la conductora Diana Zurco, quien no salía de su asombro.

Marianela Mirra

El programa había hecho un pormenorizado repaso del romance secreto de 16 años entre la mediática y el político caído en desgracia. Pero todo cambió cuando abordaron sus viejas peleas, algo que encendió la mecha. Ante la pregunta "¿Por qué me decís esto?", Marianela redobló la apuesta: "Por todo. No tienen idea y son unos atrevidos sinvergüenzas". Así, el caso se convierte en un cóctel explosivo donde convergen los ingredientes clásicos del espectáculo: una figura mediática de pasado fulgurante, un político de alto perfil y un contexto judicial que lo tiñe todo de oscuridad. La historia entre Mirra y Alperovich, tan secreta como escandalosa.