Marixa Balli apuntó sin piedad contra Moria Casán: "No se me caen pij**, se me caen billetes"

El pasado 27 de mayo se lanzó un nuevo canal de streaming Picnic Extraterrestre, dedicado a la cultura y el entretenimiento. Naya Films es la productora detrás de esta innovadora propuesta que tiene la participación de Moria Casán.

"La One" está al frente de un programa de entrevistas llamado Nave Nodriza, y fiel a su estilo generó más de una polémica con cada una de sus charlas. En los últimos días, se generó una controversia entre la mediática y Marixa Balli.

Marixa Balli contra Moria Casán

Durante el ciclo, el panelista Juan Mirabelli hizo referencia a las supuestas fiestas en la Quinta de Olivos durante la pandemia y mencionó un personaje llamado "La pete** del presidente", lo cual generó tensión rápidamente. La charla escaló el tono: "Si yo fuera presidente, quisiera tener mi pete**", dijo Mirabelli. A su turno, Franco Torchia le sugirió que el personaje no debería ser "tipo Marixa Balli" sino más bien "neutro", lo que generó la risa de todo el estudio, incluida Moria Casán.

A Marixa Balli no le gustó lo que escuchó y mucho menos que la conductora no al defendiera. Por lo que ante la mirada de sus compañeras, utilizó su espacio en LAM para expresar su indignación: "¿Qué onda? ¡Qué pelotu** que sos, flaco! Qué falta de respeto, con esa liviandad... Moria riéndose a carcajadas, siendo mujer, es re ofensivo esto. Un conchudo desagradable". La respuesta de Balli destacó su descontento con la falta de respeto y la actitud mostrada durante la transmisión. La comerciante de "La Salada" explicó que su molestia va dirigirá al comentario de aquella índole, donde la denigraron sin tapujo, que en pleno 2024 "atrasa" y la clasifica sin conocerla personalmente.

La cantante de música tropical recordó que nunca tuvo una fuerte pelea con quien supo ser jurado del "Bailando por un Sueño", aunque fueron varias las veces que se burló de su trabajo: "Mi amor, en 'La Salada' pero con los bolsillos llenos, una cosa maravillosa. Dame vuelta, vas a ver lo que se me cae. No se me caen pijas, se me caen billetes".

Finalmente, un comentario desató al guerra menos pensada entre Moria Casán y Marixa Balli, quienes supieron compartir tablas cuando eran grandes vedettes del país.