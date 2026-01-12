Marley filtró lo que nadie sabe sobre la vida de Valentina Cervantes y Enzo Fernández en Londres

En las últimas horas, Valentina Cervantes abrió las puertas de su mansión en Londres en una edición especial de Por el mundo con Marley, lo que generó un fuerte revuelo en redes sociales, especialmente al revelar una particular obsesión de Enzo Fernández.

Durante la entrevista, la influencer mostró cada rincón de la casa y contó cómo es su vida actual en la capital británica, marcada por una rutina muy distinta a la que llevaba en la Argentina. Uno de los primeros desafíos que mencionó fue manejar con el volante del lado contrario, situación que tomó con humor: "Ya me acostumbré. Ya rompí la primera rueda".

Valentina Cervantes recibió a Marley en su casa de Londres

Además, señaló algunas diferencias culturales que le llamaron la atención, sobre todo en lo que respecta a la organización cotidiana y la crianza: "Acá, por los cumpleaños de nenes, te mandan la invitación dos meses antes", comentó. En ese mismo sentido, explicó cómo adaptó los horarios familiares al ritmo local y fue sincera al referirse a la rutina nocturna de sus hijos: "Ahora a las ocho ya no los quiero ver más".

Si bien mudarse de un país a otro no es sencillo, Valentina Cervantes confesó que en Londres no logra acostumbrarse del todo a una casa fija, ya que Enzo Fernández tiene una pequeña obsesión con cambiar de propiedad cada cierto tiempo: " Nos vivimos mudando porque a Enzo le gusta mucho cambiar de casa ", reveló.

Mientras algunos optan por sahumerios o palo santo para renovar la energía del hogar, el campeón del mundo prefiere directamente mudarse. En el recorrido por la mansión, la modelo mostró una despensa con una amplia variedad de productos, una cocina espaciosa para preparar sus recetas y hasta una casa del árbol con estufa pensada especialmente para sus hijos.

"Tenemos pileta, pero no sé a quién se le ocurre en Inglaterra hacer una pileta afuera. Aunque sea climatizada, te morís de frío. Y cuando acá es verano, Enzo juega el Mundial, nunca llegamos a disfrutar el calor de Londres", comentó entre risas sobre la rutina británica.