Wanda Nara respondió a las acusaciones contra Martín Migueles por "abuso": amenazó al "ensobrado" de Icardi

12 Enero de 2026 12:32
Wanda Nara se cansó y salió al cruce virtual con Gustavo Méndez, a quien no solo respondió por sus últimas acusaciones sino que además amenazó con llevarlo a la Justicia por "hostigamiento".
Es de público conocimiento que el periodista suele mostrarse alineado con la China Suárez y Mauro Icardi. En ese contexto, sus publicaciones sobre la Bad Bitch adquirieron en las últimas horas un tono malicioso: "Hay un video mega polémico y repudiable. Si sale a la luz se viene de Turquía a trompearlo", escribió en referencia a Martín Migueles.
En otros posteos, el periodista dio a entender que el material incluiría una situación de abuso hacia una de las hijas menores de Wanda Nara. Sin embargo, el video fue emitido horas más tarde en Infama y mostró una escena muy distinta: durante un paseo por un shopping de Punta del Este, Migueles le habría soltado la mano de manera brusca a Isabella cuando la nena intentaba sujetarlo.
Ante la consulta de una usuaria de X sobre por qué no denuncia formalmente a quienes difunden mentiras sobre ella y sus hijos, la conductora respondió: "La razón es que tengo una vida hermosa, hijos increíbles, una familia soñada y éxitos laborales en cada proyecto que hago". Luego agregó: "Mi tiempo vale mucho como para ocuparme de algo que no me importa. Además están ustedes que me cuidan, soy una privilegiada y muy feliz".
En otro posteo, Wanda fue contundente y apuntó directamente contra Méndez: "Me voy a encargar de denunciarlo por utilizar a mis hijos y por el acoso constante hacia mi persona. Ojalá junte dinero, lo que gane lo voy a donar porque no quiero nada de este tipo".
Según Nara, muchos no dimensionan hasta dónde es capaz de llegar por el bienestar de sus hijos y, en ese marco, tiró una indirecta contra Mauro Icardi: "Qué raro que el papá de las nenas, que es tu amigo, no te pida que dejes de exponer a sus hijas". Cabe recordar que el periodista fue acusado en más de una ocasión de estar "ensobrado" por el futbolista.
Por último, la conductora aprovechó para aclarar su situación sentimental: "Que descansen. Los amo y amo a los que se interesan más que yo misma en mi vida íntima. Si estoy o no de novia, si volví o corté para siempre". Y cerró: "El día que tenga que aclarar o contar algo lo voy a hacer. Por ahora sigue todo igual, sin novedades, sin apuros ni compromisos".
Por su parte, Gustavo Méndez borró el posteo en el que hacía alusión a un supuesto video con contenido de abuso por parte de Martín Migueles, aunque continuó con mensajes contra Wanda Nara sin mencionarla de manera directa.