¿Qué pasa cuando llegás a los treinta o cuarenta y descubrís que la vida no viene con un manual de instrucciones? Esa es una de las preguntas que atraviesa Somos Así, la nueva serie de los protagonistas de Nadie Dice Nada, que se puede ver exclusivamente a través de Hulu en Disney+.

Con Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Santi Talledo y Martín Garabal al frente del elenco, la producción apuesta por una comedia que toma como punto de partida algo tan cotidiano como reconocible: la amistad y las contradicciones de la nueva adultez. Pero hay algo más: Somos Así sorprende y aporta una frescura que se agradece. No se limita a trasladar la popularidad de sus protagonistas a una historia de ficción; encuentra su propia identidad, juega con situaciones reconocibles y construye una comedia con personalidad, ritmo y una química entre sus personajes que funciona muy bien.

Somos Así

Las actuaciones están muy acordes a esta especie de sitcom, donde el humor lo encabezan Giardina y Garabal. Por otro lado, Talledo lleva un papel importante y hace de conexión de los demás personajes con una actuación llena de matices. Jazmín y Occhiato hacen su parte muy natural, sin verse sobreactuados, lo cual puede llegar a sorprender a muchos ya que Occhiato no viene del palo de la actuación.

La serie cuenta con las participaciones especiales de reconocidas figuras como Oscar Martínez y Graciela Stefani quienes interpretan a los padres del personaje de Occhiato. También participan Maite Lanata, Sofi Morandi, Olivia Nuss, Andrés Gil, Juli Poggio, Diego Castro, Evitta Luna, Marcos Giles, Marixa Balli, Lucas Spadafora y Marina Bellati. Completan el elenco Pedro Colleta, Cecilia Maresca, Tomás Limansky y Paula Carruega.

La combinación de Occhiato, Flor Jazmín, Momi, Santi y Garabal propone un encuentro de personalidades que puede resultar especialmente atractivo para quienes ya conocen sus recorridos y su manera de relacionarse en el streaming; sin embargo, lo interesante es que la serie no depende exclusivamente de ese reconocimiento. Tiene una propuesta propia y logra sorprender con una mirada fresca sobre los vínculos, las inseguridades y las situaciones absurdas que aparecen cuando intentamos convertirnos en adultos funcionales.

Durante mucho tiempo, los treinta fueron presentados como una especie de llegada a destino. Trabajo estable, pareja, proyectos, independencia y una vida más o menos organizada, pero la realidad es bastante diferente, ya que muchas veces a esa edad aparecen más preguntas que respuestas y lamentablemente los cuarenta tampoco garantizan tener todo resuelto.

Somos Así

La serie juega precisamente con esa contradicción. Se ríe de los problemas cotidianos, de las inseguridades, de las relaciones y de esa sensación de estar improvisando permanentemente, incluso cuando el resto parece tener un plan. Somos Así es una sorpresa agradable, una comedia fresca y con identidad propia, que encuentra en la amistad y en las contradicciones de la adultez un terreno ideal para conectar con el público.

Mi opinión: vean la serie, denle una oportunidad y sáquense el prejuicio de quienes están actuando. Es un producto muy bien realizado, se ve cuidado y se siente fresco, más aún teniendo 8 capítulos de 20 minutos aproximadamente; lo mirás en una sentada. Dense ese lugar para reír y verse reflejados en muchas situaciones. Está de más decir que no van a tardar en realizar una segunda temporada. Quienes conocen el programa encontrarán guiños episodio tras episodio; quienes lleguen por primera vez descubrirán a un grupo de amigos tratando de sostenerse cuando todo parece desbalancearse.

Somos Así

En presentación en el Teatro Ópera, Nico Occhiato destacó: "Para nosotros esto es mucho más que estrenar una serie. Es animarnos a hacer algo completamente nuevo, pero sin perder lo que somos. LUZU nació de un grupo de amigos con ganas de hacer cosas juntos y creo que eso también está muy presente en esta historia. Y hacerlo de la mano de Disney, con cuyas películas e historias crecimos todos, es una locura. Pasar de ser espectadores de sus historias a tener la oportunidad de crear una juntos es un sueño enorme. Ojalá sea el primero de muchos proyectos que podamos concretar con el equipo. Estamos muy felices y con muchas ganas de que la gente vea lo que hicimos".

Cabe destacar que Ángela Torres interpretó una reversión de la icónica canción Pasos al Costado de Turf, la cortina musical de la serie. Porque, al final, crecer no significa dejar de estar perdido. Y quizás descubrir que todos estamos un poco en la misma sea la mejor parte de esta historia.