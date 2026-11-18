La noticia cayó como un baldazo de agua fría: Mariano Chihade, productor y marido de Mariana Fabbiani, permanece internado en la sede Belgrano de Fleni y deberá ser sometido a una intervención quirúrgica. El centro médico lo informó la noche del martes en un comunicado oficial, después de que Chihade ingresara para hacerse una serie de estudios programados.

El parte fue breve pero inquietante: los estudios se hicieron por una imagen nodular detectada previamente en una resonancia magnética de cerebro. Por ahora no se informó un diagnóstico, y desde el entorno familiar pidieron prudencia mientras se completan las evaluaciones.

Mariana Fabbiani y su marido, Mariano Chihade

El comunicado lleva la firma del doctor Hernán Cohen Arazi, director médico de la sede Belgrano: "En el día de la fecha, el paciente Mariano Chihade ingresó a Fleni, sede Belgrano, para la realización de estudios programados, en el contexto de una imagen nodular identificada previamente en una resonancia magnética de cerebro", informó la institución.

Sobre los próximos pasos, el texto fue claro: "Actualmente permanece internado y será sometido a una intervención quirúrgica, para la cual se están completando los estudios y evaluaciones correspondientes". El cierre trajo algo de alivio: " El paciente se encuentra clínicamente estable y acompañado por su familia ".

El mensaje de Mariana Fabbiani

A pocas horas del parte, la conductora de DDM, por América, rompió el silencio en sus historias de Instagram. "Queremos agradecer profundamente las muestras de amor hacia Mariano y nuestra familia. Ese es el mayor sostén en este momento", escribió, conmovida por la ola de mensajes que recibió.

Los mensajes que compartió Mariana Fabbiani

Después Mariana Fabbiani hizo un pedido, acompañado de un emoji de manos rezando y un corazón rojo: "Piensen en él con amor y linda energía. Esto también pasará". Fabbiani también compartió una estampita de la Virgen María Desatanudos, una imagen muy significativa para quienes atraviesan momentos difíciles.