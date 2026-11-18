Los médicos y profesionales en formación de los hospitales públicos salieron este miércoles a la calle. Residentes de Nación, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires realizan un paro de médicos residentes con movilización para exigir una recomposición salarial, más presupuesto y mejores condiciones laborales. En la Ciudad, la medida es parte de un paro de 48 horas que empezó el martes 17, en la novena semana del plan de lucha de la Asamblea de Residentes y Concurrentes de CABA.

La columna partió a las 10.30 desde la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en Callao y Bartolomé Mitre. El recorrido incluyó el Obelisco, donde se sumarán a la marcha semanal de los jubilados; el Ministerio de Salud de la Nación, en 9 de Julio 1925, y el cierre en Plaza de Mayo, frente al Ministerio de Salud porteño, en Bolívar 1. Pese a la medida de fuerza, según se informó, la atención en hospitales nacionales como el Posadas y el Bonaparte está garantizada.

Asamblea de Residentes y Concurrentes de CABA

Los números del reclamo son contundentes. Una trabajadora social del Hospital Alvear, integrante de la Asamblea, le contó a Mundo Gremial las condiciones en las que se forman los profesionales: "Estamos trabajando entre 60 y 70 horas semanales, ganamos $ 6.000 por hora". Además, relató que en una de las dependencias a las que llevaron el reclamo les respondieron que no era el lugar indicado para atenderlo.

Pero el reclamo va más allá del salario: la Asamblea incorporó la defensa de la salud pública y el rechazo a las modificaciones de la Ley Nacional de Salud Mental, porque sostiene que el conflicto alcanza a la organización del sistema en el que trabajan. Por eso convocaron también a otros equipos de salud, estudiantes, pacientes y vecinos, y en especial a los jubilados que marchan cada miércoles, con la idea de que las condiciones de quienes atienden están ligadas al derecho de todos a la atención pública.

Residentes médicos

El paro de médicos residentes no dejará al lector sin ver esta paradoja: los profesionales que sostienen buena parte de la atención en los hospitales públicos trabajan jornadas de hasta 70 horas por un salario que no les alcanza ni para comer cuando vuelven a sus casas.