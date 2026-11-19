Eran las 14.20 del miércoles cuando, en la sala del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 5, la espera de dos años y medio llegó a su fin. Afuera, las organizaciones lésbicas y LGBTIQ+ que habían concentrado desde temprano escucharon la palabra que buscaban: perpetua. Los jueces Cinthia Oberlander, Adrián Pérez Lance y Juan Manuel Grangeat condenaron por unanimidad a Justo Fernando Barrientos por el triple lesbicidio de Barracas y reconocieron algo que las lesbianas venían gritando desde el primer día: fue un crimen de odio.

Marcha por el Triple lesbicidio de Barracas

El fallo lo condenó por homicidio agravado con ensañamiento y alevosía por odio a la orientación sexual de Pamela Fabiana Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante, y por tentativa de homicidio con los mismos agravantes contra Sofía Castro Riglo, la única sobreviviente. Por primera vez, un tribunal reconoce de forma tan explícita que el odio a las lesbianas fue el móvil de una masacre.

"Me siento inocente"

Antes del veredicto, el tribunal le dio a Barrientos la última palabra. Fue breve: " Me siento inocente, solamente eso le puedo decir ". Horas después, los tres jueces dijeron lo contrario.

Justo Fernando Barrientos

Cabe recordar que el ataque ocurrió entre la noche del 5 y la madrugada del 6 de mayo de 2024, en la habitación 14 de un hotel precario de Olavarría al 1600, sin matafuegos, donde las cuatro amigas vivían después de atravesar una situación de calle.

Pamela y Roxana eran pareja; también Andrea y Sofía. Barrientos vivía en la habitación 12. Según se probó, arrojó un balde con combustible dentro de la habitación y prendió fuego ; después cerró la puerta y atacó a golpes a una de las mujeres que intentaba escapar. Luego se cortó el cuello en un baño, en lo que la acusación consideró una coartada: la Policía lo encontró con un cuchillo, el pelo quemado y olor a alcohol.

Día del veredicto por el triple lesbicidio de Barracas

Los testimonios reconstruyeron una violencia que venía de antes. "Lo que sucedió con Barrientos es que es un hombre violento y tomó la decisión de exterminar a cuatro mujeres que a él, en lo personal, lo irritaban. Cuatro mujeres que eran abiertamente, visiblemente lesbianas, por su forma de vestir, manejarse, su modo de hablar", explicó en el juicio Samanta Pedrozo, abogada de la Federación Argentina LGBT, que participó como querellante.

Para el fiscal general Juan Manuel Fernández Bussi, el móvil estaba claro: "Barrientos, claramente, sentía desprecio, odio, aversión, por estas mujeres que eran lesbianas, que vivían juntas. Esta idea se manifestaba en acciones concretas de hostigarla, molestarlas y asediarlas con base a estas razones".

"Fue lesbicidio"

El fallo es histórico, pero no completo. Las abogadas pidieron que se condenara por lesbicidio, es decir, por el asesinato motivado en el odio a la identidad lesbiana de las mujeres, y el tribunal no reconoció esa figura en el veredicto oral. Los fundamentos se conocerán el 19 de febrero; si la figura no aparece, las querellas anticiparon que recurrirán a una instancia superior.

La abogada de Sofía Castro Riglos, Lucía Sánchez, pidió medidas de reparación que el tribunal no admitió:

Pensión de viudez para Sofía, por su vínculo con Andrea Amarante Eximición de los pagos de la tumba de su expareja Una unidad fiscal especializada en los derechos de las personas LGBTIQ+ Expropiación del inmueble por parte de la Legislatura porteña, para convertir el hotel en un espacio de memoria

La condena por el triple lesbicidio de Barracas marca un antes y un después: la Justicia dijo con todas las letras que Andrea, Pamela y Roxana fueron asesinadas por ser lesbianas. Queda pendiente que se nombre el lesbicidio y que el Estado repare a Sofía. Como repiten las organizaciones desde el caso de Pepa Gaitán: justicia es que no vuelva a pasar.

Si sufrís o conocés a alguien que sufre violencia por su orientación sexual o identidad de género, podés comunicarte de manera gratuita las 24 horas a la Línea 144. En caso de emergencia, llamá al 911.