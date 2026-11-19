La explosión ocurrida el viernes pasado en Remedios de Escalada, partido de Lanús, sumó una nueva víctima fatal. Este jueves por la mañana se confirmó la muerte de un trabajador de MetroGAS que permanecía internado en grave estado en la unidad de terapia intensiva del Sanatorio Fitz Roy. De esta manera, ya son dos los operarios fallecidos como consecuencia del incendio originado por una fuga de gas.

La víctima tenía 44 años y formaba parte del grupo de cinco empleados que habían sido hospitalizados en estado crítico después del siniestro. Los otros cuatro trabajadores continúan internados y, por el momento, no trascendieron nuevos partes médicos sobre su evolución ni detalles acerca de su estado de salud.

Explosión en Lanús: murió otro operario de MetroGAS

Tras confirmarse el fallecimiento, se dispuso que la autopsia se realice en la Morgue Judicial de la Nación, debido a la intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, MetroGAS emitió un comunicado en el que lamentó la muerte del operario y expresó su acompañamiento a los familiares. " Era un empleado con una trayectoria muy extensa en la compañía . Desde el primer momento estamos acompañando a su familia", señalaron desde la empresa.

Cómo fue la explosión

El trágico episodio se desencadenó el viernes 13 de noviembre, alrededor de las 9.45, mientras se desarrollaban tareas de renovación de la red de gas en Remedios de Escalada.

Según se informó, una máquina tuneladora que estaba siendo utilizada por una empresa contratista de MetroGAS impactó accidentalmente contra una cañería de media presión y provocó su rotura . El daño en la instalación generó una importante fuga de gas que, minutos después, desencadenó un incendio de gran magnitud y una posterior explosión.

Ya son dos los operarios fallecidos

Las llamas se propagaron rápidamente y alcanzaron viviendas y locales comerciales cercanos, lo que generó momentos de desesperación entre los vecinos de la zona.

Ante la gravedad de la situación, las autoridades dispusieron la evacuación de los residentes y desplegaron un importante operativo de emergencia para controlar el fuego y evitar que el siniestro tuviera consecuencias todavía mayores. A casi una semana de la explosión en Remedios de Escalada, el saldo fatal ascendió a dos trabajadores muertos, mientras otros cuatro permanecen hospitalizados.