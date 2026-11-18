El escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece estar lejos de llegar a su fin. Después del tenso episodio que protagonizaron en Nordelta y que terminó con una fuerte intervención policial, la conductora volvió a reencontrarse con su hija mayor, quien regresó a su casa. Sin embargo, lejos de mantenerse alejada de la polémica, la mediática compartió un video que podría interpretarse como una nueva provocación hacia su exmarido.

Mientras el conflicto judicial continúa escalando, especialmente después de que la China Suárez denunciara a Wanda Nara, la empresaria decidió mostrar una faceta completamente distinta de su vida: la tranquilidad familiar que, según busca transmitir en sus redes sociales, se vive puertas adentro de su hogar.

Wanda Nara junto a sus hijas

En las últimas horas, Wanda publicó un video de Martín Migueles jugando a la pelota con Francesca, su hija mayor con Icardi. La grabación no pasó inadvertida, sobre todo por los antecedentes judiciales que involucran al empresario y al futbolista del Galatasaray.

Antes de compartir esa secuencia, la conductora ya había publicado distintas imágenes de sus dos hijas menores, aunque sin mostrar sus rostros. También había subido una fotografía caminando junto a una de ellas, en un intento por dejar en evidencia que, pese a los escándalos mediáticos, la rutina familiar continúa con normalidad.

En el video que rápidamente llamó la atención, se escucha a Migueles interactuar con la nena mientras ambos se divierten jugando a la pelota. "Saludá a tu mamá que está grabando". Lejos de interrumpir el partido improvisado, Francesca continuó jugando y sorprendió a su propia madre con uno de sus pases. Orgullosa, Wanda reaccionó desde detrás de la cámara: "Muy bien Fran".

Pero la escena no terminó ahí. Minutos después, la propia conductora se sumó al juego y aprovechó para aclarar, con humor, que los deportes no son precisamente su especialidad.

Martin Migueles tenia miedo de no poder ver mas a las hijas de Wanda Nara

Aunque a simple vista se trata de una escena familiar, el contexto judicial convierte la publicación en una posible chicana dirigida a su ex. Es que el delantero había solicitado una medida cautelar para impedir que su novio actual se acercara a sus dos hijas, en medio de una denuncia por presuntas amenazas contra el empresario.

Sin embargo, la Justicia rechazó el pedido del futbolista, por lo que el novio de Wanda no quedó alcanzado por la restricción que pretendía imponer Icardi.

Wanda Nara y Martin Migueles en su mejor momento

En ese contexto, la decisión de Wanda de mostrar públicamente a su actual pareja compartiendo un momento de complicidad con Francesca adquiere otro significado y podría reavivar las tensiones entre los protagonistas de esta historia. Cabe recordar que Martín había reconocido su preocupación ante la posibilidad de que la Justicia dictara una medida que le impidiera mantener contacto con las nenas.

El empresario prácticamente convive con Wanda Nara y, según manifestaron ambos, construyó un vínculo muy cercano con las hijas menores de la conductora, al punto de convertirse en una figura importante dentro de su vida cotidiana. Incluso, durante el escandaloso episodio ocurrido en Nordelta, Francesca le habría enviado un correo electrónico a Martín Migueles para pedirle ayuda y solicitarle que fuera a buscarla a la casa de Mauro Icardi.