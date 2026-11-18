Desde su separación y posterior reconciliación con Enzo Fernández, "Valu" Cervantes dejó en claro que no estaba dispuesta a quedar encasillada únicamente como "la mujer de" un futbolista. Decidida a construir su propia identidad y hacerse un lugar en el mundo del espectáculo, la influencer comenzó a dar pasos cada vez más importantes en su carrera. Y esta vez sorprendió a todos al convertirse en una de las protagonistas del show de María Becerra en el Movistar Arena.

Después de su participación en MasterChef, sus campañas publicitarias con reconocidas marcas y el lanzamiento de su propio emprendimiento, Cervantes sumó una nueva experiencia a su currículum: desfiló como invitada especial durante el cuarto espectáculo de la cantante en Buenos Aires.

"Valu" Cervantes en el concierto de María Becerra

Lejos de pasar desapercibida, la pareja del mediocampista de la Selección argentina se robó todas las miradas al aparecer sobre la pasarela especialmente montada para el Quimera Tour, el ambicioso espectáculo con el que María Becerra ya hizo historia en el estadio de River Plate y ahora continúa conquistando al público en Villa Crespo.

La aparición de Valu se produjo durante el segmento protagonizado por "JOJO, uno de los alter egos de la artista, que incluye una puesta en escena cargada de moda, actitud y glamour. Para la ocasión, Cervantes apostó por un impactante vestido negro diseñado por Vero de la Canal, con el que desplegó toda su elegancia frente a miles de espectadores. Su presencia no tardó en despertar una verdadera ovación entre los fanáticos, que celebraron su inesperada participación.

Valu Cervantes desfilando en el show de Maria Becerra en el Movistar Arena ❤️‍🔥 #QUIMERATour https://t.co/TltBTGvnl4 — Maria Becerra Tours (@MBecerraTours) November 18, 2026

El momento más destacado llegó durante la interpretación de S3xo es la moda, cuando la influencer apareció en escena y caminó con seguridad hasta el extremo de la pasarela. Una vez allí, levantó los brazos y saludó al público, que respondió con aplausos y gritos.

Sin embargo, Valu Cervantes no fue la única famosa convocada por Becerra para formar parte de esta propuesta. En otras fechas del espectáculo también participaron figuras como Marta Fort, Eva de Dominici, Verónica Lozano, Mora Bianchi y Lola Abraldes, quienes aportaron su impronta a la puesta en escena. Pero la noche no terminó cuando se apagaron las luces del escenario. Después del show, Cervantes tuvo la oportunidad de fotografiarse junto a María Becerra y sus dos hijos, Olivia y Benjamín, dejando registrado un encuentro muy especial.

"Valu" Cervantes con María Becerra en el Movistar Arena

Además, la influencer compartió en su cuenta de Instagram un carrete de imágenes en el que mostró en detalle el look que eligió para la ocasión. Como era de esperarse, la publicación despertó una catarata de reacciones entre sus seguidores, que quedaron fascinados con su apuesta de moda y su participación en el espectáculo.

Así, mientras continúa su historia de amor con Enzo Fernández, Valu Cervantes demuestra que está decidida a construir su propio camino. De las redes sociales a la televisión y ahora a una de las pasarelas más comentadas del espectáculo musical, la influencer sigue ganando protagonismo y consolidando su nombre más allá de su relación con el futbolista.