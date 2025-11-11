Nati Jota y Homero Pettinato criticaron los covers que hace Dua Lipa en sus shows: "A estos pobres les voy a cantar algo"

Los influencers de Olga, Nati Jota, Homero Pettinato y Noelia Custodio, cuestionaron la interpretación de Dua Lipa de los covers "De Música Ligera" y "Tu Misterioso Alguien" que cantó en el Estadio Monumental durante el pasado fin de semana. Para los conductores de "Sería Increíble" la artista lo hace por lástima y casi como una expresión de supremacía cultural, aunque todo es parte de una proyección que hacen, ya que es algo que suele hacer en todos los países que visita. "Me emociona poquísimo esto. No me puedo emocionar tan poco", señaló Pettinato tras comenzar a tocar el tema. "Ay, te juro. Ella me cae bien. Pero no me puede importar menos", le sumó Custodio. "¿Nadie le avisó que "De Música Ligera" lo hizo Coldplay? ¡Elegí otro!", agregó el hijo del ex saxofonista de Sumo.

"Ella me cae súper. Pero es una actitud medio 'voy al tercer mundo, les canto algo de lo de ellos'. Me da esa sensación. A estos pobres les voy a cantar algo. Cantá tus canciones, reina. Pagué una fortuna para verte", reclamó Pettinato enseguida. "Es tipo 'me voy a hacer la que los respeto, y la que me metí en su cultura'. Para mí también hay algo forzado en cantar canciones de donde estás yendo", añadió Nati Jota.

El único comentario a favor que soltó Custodio fue que "igual las aprendió, las hizo bien" y rechazó con un "cerrá el orto" a alguien que había indicado que "desafinó en un momento". Al mismo tiempo, Jota sí reconoció que la "ponía nerviosa" que durante el tema de Soda Stereo "cantaba algo raro". "Como que te das cuenta que está leyendo medio fonéticamente y que pronunciaba algo raro".

Nati Jota también rechazó los gestos de Dua Lipa.

Las críticas, propias de quienes trabajan de opinar sin mucho más sustento que las impresiones que les salen de adentro, no se condicen con los hechos de que Dua Lipa interpretó ya 59 covers durante lo que va de su gira Radical Optimism Tour. La decisión, lejos de ser una forma de burlarse de las culturas de cada país, tiene otro sentido, en la boca de la cantante.

"Es hermoso para los fans, ese guiño de reconocimiento hacia la música y la cultura de cada lugar", reconoció Dua Lipa ante Variety. "Mi playlist estuvo en bucle. Con cada cover en otro idioma, dediqué mucho tiempo a leer letras y entrenar la pronunciación", explicó. Con sólo esa punta de sus declaraciones, las postulaciones de los influencers de Olga quedaron en offside.

Homero Pettinato es uno de los que se quejó de los covers de Dua Lipa.

En otro tramo de la entrevista, la cantante confesó que "es muy estresante, especialmente cuando se trata de otro idioma" y contó que "al principio sólo íbamos a hacer algunos, pero después de los primeros ensayos concluimos que podíamos afrontar uno nuevo en cada ciudad".

Al mismo tiempo, Dua Lipa dejó una declaración que expuso que sabe que las críticas como las que le dieron serán habituales. "Siempre existe el riesgo de que la audiencia sea muy exigente y note cualquier mínimo error, porque son canciones que pertenecen a su historia", reflexionó.