Wanda Nara con las joyas de Jesica Cirio: quién es el hombre que la tendría deslumbrada

Días atrás, Wanda Nara regresó al país y en diálogo con la prensa aseguró que no volverá a hablar de Mauro Icardi porque se aburrió del drama con su ex. Sin embargo, todo indica que el verdadero motivo sería otro: la mediática tendría una nueva distracción.

Según reveló Majo Martino, la conductora estaría viviendo un affaire con un vecino del country donde construye la casa de sus sueños. Cabe recordar que celebró esta propiedad como la número 36 a su nombre, después de que durante meses Icardi viviera en la casa soñada junto a la China Suárez.

Wanda Nara volvió de su viaje en Hollywood y no quiere saber más nada de Icardi

Lo que llamó la atención no fue la cercanía de Wanda a un nuevo hombre —ya que en el último tiempo se la vinculó con varios nombres—, sino la identidad del protagonista: se trata de Martín Migueles, socio de Elías Piccirillo, ex marido de Jesica Cirio.

" Wandita no sabe, o sí sabe, con quién se está metiendo ", informó Martino en Sálvese Quien Pueda, antes de repasar las historias que la empresaria compartió el fin de semana junto a sus vecinos. "Este chico a su círculo íntimo le dice: 'me estoy empomando a Wanda'", reveló. Y agregó: "La pulsera con un corazón rojo que ella mostró en redes se la regaló él".

Wanda Nara estaría saliendo con un socio de Elías Piccirillo, ex de Jesica Cirio

La panelista fue más allá y detalló: "Vive en una casa que está embargada, pero que se la dieron como parte de pago porque le deben muchísima plata. Es el que le lleva la comida a la cárcel todos los días al señor Piccirillo. Como forma de pago, Piccirillo le firmó un contrato de alquiler por diez años, sin pagarle...".

Además, lanzó una bomba sobre las joyas que presumió Wanda en redes: "Esa pulsera de brillantes habría sido de Jesica Cirio. Como la casa está llena de pertenencias de marca, este chico estaría vendiendo cosas para recuperar algo".

Finalmente, mostraron una foto de Migueles y lo describieron como "socio de Piccirillo en todo lo que hace, metido en todos los quilombos y mencionado en la causa. Tiene entre 30 y 40 años".

Hasta el momento, Wanda Nara no confirmó ni desmintió los rumores. Por ahora, se limita a compartir contenido relacionado con su trabajo y sus nuevos proyectos.