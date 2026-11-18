Una mujer de 71 años denunció un estremecedor episodio ocurrido en Bahía Blanca, luego de que una ambulancia retirara a su pareja de su vivienda tras sufrir una grave descompensación y, horas más tarde, regresara con el hombre sin vida para dejarlo sentado en un sillón del living. El caso generó conmoción y derivó en una investigación judicial para determinar las circunstancias de la muerte y establecer si existieron irregularidades en la atención médica.

El hecho ocurrió el lunes y tuvo como víctima a Héctor Omar Schwenzel, de 71 años, quien convivía desde hacía 43 años con su pareja, con quien tenía cuatro hijos. Tras lo sucedido, la mujer se presentó en la Comisaría Cuarta de Bahía Blanca y radicó una denuncia penal contra el personal sanitario que intervino en la emergencia.

Héctor Omar Schwenzel murió en Bahía Blanca

La investigación quedó en manos de la UFIJ N° 1 de Delitos Culposos, encabezada por el fiscal Cristian Aguilar, quien ya dispuso distintas medidas de prueba para reconstruir lo ocurrido. En paralelo, el PAMI inició una investigación interna para esclarecer la actuación de los profesionales y de la empresa encargada del traslado.

De acuerdo con el testimonio de la denunciante, Schwenzel no padecía enfermedades preexistentes, no tomaba medicamentos de manera habitual y tampoco tenía antecedentes de adicciones. Sin embargo, desde hacía aproximadamente dos meses experimentaba dolores estomacales que lo habían llevado a realizar distintas consultas médicas.

El lunes por la mañana, el hombre tenía programada una endoscopía en el Hospital Español, pero el procedimiento finalmente no pudo concretarse. Cerca de las 11, regresó a su domicilio y le explicó a su pareja que le habían aplicado una inyección, aunque no habían logrado realizarle el estudio.

Una mujer de 71 años denunció que una ambulancia buscó a su marido y lo devolvió muerto

Al verlo, la mujer advirtió que estaba mareado y muy cansado, aunque permanecía consciente. Frente a esa situación, le recomendó que se acostara para descansar, sin imaginar que pocas horas después atravesarían una dramática emergencia.

El cuadro de salud de Schwenzel se agravó alrededor de las 14, cuando comenzó a experimentar un intenso dolor en el pecho y en la zona de las carótidas. Su pareja, que es enfermera, decidió controlar sus signos vitales y comprobó que tenía tanto la presión arterial como las pulsaciones por debajo de los valores normales.

Preocupada por el deterioro de su estado, se comunicó inmediatamente con el 911 para solicitar asistencia. Sin embargo, según relató en su denuncia, desde el servicio de emergencias le indicaron que debía contactar al PAMI para gestionar el envío de una ambulancia. Finalmente, el móvil sanitario llegó a la vivienda alrededor de las 14.45, cuando el hombre ya se encontraba en paro cardíaco. Uno de los médicos comenzó a practicarle maniobras de reanimación en un intento por revertir la situación.

La mujer también puso en duda la calidad de la asistencia que recibió su pareja. Entre sus cuestionamientos, sostuvo que el dispositivo utilizado para brindarle asistencia respiratoria no habría sido colocado correctamente. No obstante, el momento más impactante de su relato ocurrió después, cuando el personal médico decidió retirar al paciente de la vivienda.

Según consta en la denuncia, durante la emergencia uno de los profesionales le habría manifestado a la mujer que desconocía a qué hospital podían trasladar a Schwenzel , debido a que existía la posibilidad de que los establecimientos médicos rechazaran su ingreso si ya había fallecido.

Pese a esa incertidumbre, la ambulancia se retiró con el hombre. Sin embargo, lejos de recibir noticias sobre su atención en un centro de salud, su pareja volvió a encontrarse con el personal sanitario poco tiempo después. Alrededor de las 16.30, el vehículo regresó a la casa con Schwenzel sin vida. De acuerdo con la denuncia, los profesionales ingresaron el cuerpo a la vivienda y lo dejaron sentado en uno de los sillones del living.

La escena provocó una profunda conmoción en la familia, que ahora exige explicaciones sobre lo ocurrido durante el traslado y las decisiones adoptadas por quienes debían asistirlo.

La entidad aclaro que el servicio de ambulancias está tercerizado y que la intervención del PAMI se limita a la aprobación de los tra

Además, la denunciante aseguró que recibió versiones contradictorias por parte del personal médico. Según su relato, primero le habrían explicado que el hospital no aceptaba el ingreso de pacientes fallecidos. Sin embargo, posteriormente le dieron otra versión, de acuerdo con la cual desde el establecimiento sanitario habían informado que Schwenzel todavía presentaba signos vitales.

Estas contradicciones forman parte de los aspectos que la Justicia deberá esclarecer para determinar si existieron negligencias o irregularidades durante el procedimiento.

Tras la denuncia presentada por la mujer, la UFIJ N° 1 de Delitos Culposos, a cargo del fiscal Cristian Aguilar, comenzó a reunir elementos para reconstruir las últimas horas de vida de Schwenzel y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder.

Mientras tanto, la familia atraviesa momentos de profundo dolor e incertidumbre. Lautaro, uno de los hijos de la víctima, manifestó su indignación por el trato que habría recibido su padre y reclamó que se investigue lo sucedido: "Todavía tenemos que esperar los resultados de la autopsia. De ahí vamos a ver cómo se realiza el sepelio", contó el joven, quien explicó que todavía aguardan información fundamental para poder despedir a su padre.

Pero su reclamo no terminó ahí. Con duras críticas al sistema sanitario, expresó: "Espero que se haga justicia y que no se pase por arriba a un jubilado así. El sistema de salud tiene la culpa. Lo dejaron morir".

PAMI se limita a la aprobación de los traslados

Por su parte, el PAMI no había brindado información oficial al cierre de la nota original. Desde la entidad también aclararon que el servicio de ambulancias está tercerizado y que la intervención del PAMI se limita a la aprobación de los traslados.

Ahora, la investigación judicial y los resultados de la autopsia serán determinantes para esclarecer qué sucedió desde que Schwenzel fue retirado de su domicilio hasta que la ambulancia regresó con su cuerpo, en un caso que dejó a una familia destrozada y bajo sospecha la actuación del servicio de emergencias.