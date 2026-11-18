Una hora de discurso, sin apuntes y con un enemigo claro: la justicia social. Javier Milei recibió este miércoles el título de Doctor Honoris Causa en Humanidades, otorgado por la Universidad de Belgrano y el Instituto Universitario Isaac Abarbanel en el simposio Los juicios de Núremberg, y aprovechó para dar una clase de teoría económica en la que la redistribución quedó en el banquillo de los acusados.

Fue su tercer discurso de la semana, después de la cena del CICyP y de las Jornadas Monetarias y Cambiarias del BCRA en el Palacio Libertad, donde defendió el plan económico y aseguró no tener dudas de que será reelecto en 2027 . Esta vez el escenario fue académico, pero el tono fue el mismo: crecimiento, desregulación y un ataque frontal a la idea de que el Estado deba repartir.

Milei, Doctor Honoris Causa

Milei arrancó emocionado: "Para mí es una alegría y un honor enorme volver a casa en estas circunstancias. En primer lugar deseo darle las gracias a las autoridades de la universidad por esta distinción". Y anticipó que hablaría de "un tema que vengo tratando hace 15 años por eso ni siquiera traigo los apuntes. Básicamente tiene que ver con el crecimiento económico".

Su relato se apoyó en la evolución del PBI per cápita mundial: casi plano hasta el siglo XVIII y con forma de "palo de hockey" desde la Revolución Industrial. Según explicó, mientras la población se multiplicó por diez, el producto per cápita lo hizo por quince y el PBI total creció 150 veces, y la pobreza extrema global bajó del 95% a menos del 5%.

Milei, Doctor Honoris Causa

El Presidente reivindicó a Adam Smith como un tecnooptimista: "Adam Smith señala que la división del trabajo, los rendimientos crecientes, están condicionados por el tamaño del mercado. Si tomáramos conciencia de esto, veríamos que los luditas de los últimos 250 años han estado equivocados". Contra los que temen a la tecnología, insistió: "Los tecnopesimistas no tienen razón. A lo largo de la historia se han equivocado". Y remató con una imagen: "Si vamos a seguir así, entonces cuando el hombre inventó el fuego, alguien le habría dicho 'no hagamos fuego que va a haber incendios'".

El corazón del discurso fue el ataque a la redistribución. "Castigar la cultura del trabajo nos hunde. La idea de la justicia social nos hunde. La idea de vivir del otro nos hunde ", enfatizó. Y explicó su razonamiento: "La justicia social tiene varios problemas: un trato desigual ante la ley y el robo; se penaliza el ahorro y la inversión porque no se pueden apropiar de los resultados".

Discurso del Presidente Javier Milei tras recibir el título de Doctor Honoris Causa, otorgado por la Universidad de Belgrano y el Instituto Universitario Isaac Abarbanel. https://t.co/HZs1uJTXcU — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 18, 2026

El resultado, según el Presidente, es un país que retrocede: "La gente, en vez de estar mejor, está peor. Si quieren ver un ejemplo, miren la Argentina, que podía ser el mejor país del mundo y está a mitad de tabla", dijo y en la misma línea aseguró que el país no se hundió gracias a "el mejor ministro de Economía de la historia, Toto Caputo", que sonrió amablemente desde la platea. Sus palabras van a contramano del mensaje del Papa León XIV, que días atrás pidió en la Argentina una redistribución más equitativa de la riqueza y fortalecer a la clase obrera.

Milei también apuntó contra Europa: "Son expertos en regular. Son expertos en matar los rendimientos crecientes. Naturalmente, en Europa son expertos en haber matado el crecimiento económico. Por eso Europa, hace años y años que está estancada", expresó e inmediatamente lo contrapuso con su gestión: "Es lo que hacemos desde el ministerio de Desregulación, pero al revés. Federico Sturzenegger desregula para liberar los rendimientos crecientes ".

Milei llorando cuando el papa León XIV se iba de Argentina

Cargó además contra quienes "quieren hacer matchear la realidad con sus modelos": si trabajan en empresas, dijo, "le van a hacer perder mucha plata", y si diseñan políticas económicas "son mucho más peligrosos, porque le van a hacer mucho daño a la población, disfrazado de buenas intenciones".

Antes de cerrar, invitó a la presentación de su nuevo libro, La moral como política de Estado, el 30 de noviembre en el Centro Cultural Kirchner, ahora Palacio Libertad. "Para poder determinar qué es justo, no va el relativismo moral", sostuvo. " Soy loco, pero no como vidrio . Cuando hablo de los valores que no son negociables, son los valores judeocristianos, los diez mandamientos: el respeto por la vida, por la libertad, no mentir. Así se generan las condiciones que derivan en la optimalidad de Pareto, y se termina con todos los fundamentos por los que se intervienen los mercados, y se abren las puertas para que se liberen". También retomó una pregunta que suele hacer Sturzenegger: "¿Esto lo tiene que hacer el Estado?".

Federico Sturzenegger

"Criticar es fácil, lo puede hacer cualquiera", lanzó, y se preguntó: "¿Cómo puede ser que para la teoría económica sea malo algo que sacó a tanta gente de la pobreza?". Describió además un "equilibrio malo", en el que "la gente trabaja poco, porque no le gusta trabajar, produce poco, ahorra poco y queda atrapada en una trampa de pobreza", frente a un "equilibrio bueno", donde "se trabaja más, se ahorra más y si se desregula el mercado se puede obtener rendimientos crecientes".

El final fue un resumen de su credo: "La justicia social nos hunde; vivir del otro nos hunde". Elogió a Sandra Pettovello: "Cuando llegó al cargo, la gente le pedía planes. Hoy hay una revolución subterránea que no se ve: ahora le piden trabajo, la gente dejó de pedir limosna, dejó de querer ser esclava, que es lo que es el pan gratis". Y cerró con optimismo total: "Hemos abierto más de 500 mercados. Si seguimos así, para el 2031 estaremos comerciando con el 90 por ciento del planeta. Estamos aplicando buena teoría y está funcionando. Por lo tanto, no tengo ninguna duda de que estamos ingresando al siglo de oro liberal y que Argentina va a ser grande nuevamente".