Matías Alé presumió su primer lunes de casado: afónico, con frío y en un exclusivo hotel de Mar del Plata

El pasado jueves 23 de octubre, Matías Alé y Martina Vignolo dieron el "sí, quiero" en el registro civil. Al día siguiente lo hicieron en una ceremonia religiosa con sus familiares y amigos más cercanos, culminando con una noche a puro baile, show en vivo y cotillón.

La unión ante Dios fue en la Parroquia San Pablo y San Juan Bosco en Mar del Plata, un lugar cargado de significado para Martina, quien había confesado que era su sueño casarse allí porque asistió desde chica a este lugar. De hecho, le agradeció al actor que aceptara casarse allí y llevar a todos sus invitados al lugar para cumplir su deseo.

Durante el fin de semana, tato los recién asado como los invitados compartieron diferentes momentos de la boda: la novia mostró el momento en que ingresó al altar vestida de blanco junto a su padre y fue recibida por Matías Alé y su mascota de raza salchicha.

La llegada de la novia fue uno de los momentos más emocionantes. Tras bajar de un auto antiguo de color rojo, los invitados la recibieron con aplausos y alegría. La joven lució un vestido diseñado por Benito Fernández, que se destacó por ser ajustado a la figura, tener escote ovalado y detalles brillantes en la misma tonalidad blanca del atuendo.

Tras la ceremonia, el matrimonio se movilizó hasta una exclusiva fiesta con más de 400 invitados. Los videos de este gran momento captaron cada instante especial que vivió la pareja dentro de la Parroquia y del sitio elegido para celebrar a lo grande esta nueva etapa: hubo show de Agapornis, un catering completo con platos dulces y salados, obsequios para los invitados y el típico vals de los recién casados.

Durante el vals, Matías Alé sorprendió a su ahora esposa vestido de "La Bestia" de la Bella y la Bestia, película favorita de la joven.

A punto de salir a su luna de miel, así fue el primer lunes de casado de Matías Alé

Si bien el actor ya se casó una vez, esta vez fue diferente. Y a través de sus redes sociales lo hizo saber: " Buen día. Primer lunes casado. Feliz y hoy se sale de luna de miel ", escribió desde una habitación en el Hotel Costa Galana, al comenzar su primera semana como esposo de Martina.

En otra historia de Instagram, Matías Alé se mostró caminando por las famosas calles de Mar del Plata: "7:30 de la mañana, ya caminando. Un poco afónico como resultados del fiestón. Muy feliz", agradeció tanto a sus invitados como a los periodistas que se acercaron a cubrir el evento.