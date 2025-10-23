Matías Alé volvió a casarse y las redes estallaron: "Un psicotécnico a la piba"

Este jueves 23 de octubre quedará grabado en la memoria de Matías Alé y Martina Vignolo, quienes, después de un año y medio de amor, dieron el "Sí, quiero". La pareja coronó su historia con una ceremonia íntima en Mar del Plata, rodeada del cariño de familiares y amigos.

Poco antes de firmar la libreta, el actor le dedicó unas emotivas palabras a su futura esposa: "Llegó el día, mi vida... hoy nos casamos por civil. Qué hermoso camino venimos haciendo. ¡Te amo infinito! Disfrutemos el proceso como lo venimos haciendo, porque cuando dos almas están destinadas a vibrar juntas, solo queda disfrutar lo que va sucediendo sin forzar nada. Seguimos juntos a la par", escribió en una historia de Instagram.

El mensaje de Matías Alé a Martina Vignolo antes de llegar al Registro Civil

Tras el trámite en el Registro Civil, el flamante esposo habló con la prensa y expresó: "Fue un día muy especial, lleno de paz y alegría". Luego, los recién casados ofrecieron un almuerzo íntimo para sus invitados, donde se vivieron momentos de gran emoción.

Martina lució un diseño en tono dorado claro con los hombros caídos, el cabello suelto y un make up natural, mientras que Matías se mantuvo fiel a su estilo y reemplazó el clásico traje negro por un conjunto celeste con la camisa abierta.

La ceremonia religiosa se llevará a cabo este viernes, seguida por una gran fiesta con música en vivo, en la que —adelantó Alé— estarán presentes sus amigos de Agapornis para celebrar el inicio de esta nueva etapa.

De esta manera, Matías Alé vuelve a casarse tras su matrimonio en 2015 con María del Mar Cuello Molar, una relación que quedó atrás luego de atravesar un difícil momento personal, que hoy asegura tener completamente superado. En redes sociales, el casamiento no pasó desapercibido: mientras algunos celebraron su felicidad, otros lanzaron comentarios irónicos como: "Matías Alé tiene más casamientos que yo lesiones". Otro usuario fue más duro: "Que alguien le haga un psicotécnico a la piba que se casó con Matías Alé, porque claramente no está bien".