Thiago Medina y un desgarrador mensaje de después de su accidente: "No me quería ir sin verlas crecer"

El 12 de septiembre, Thiago Medina sufrió un accidente en su moto. Y si bien los pronósticos no eran buenos, pudo recomponerse hasta recibir el alta; en este contexto le dedicó un tierno posteo a sus dos hijas, Laia y Aimé.

Un mes en terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, lo separó de sus gemelas. Por lo que actualmente no se despega de las niñas y dejó una fuerte reflexión en sus redes sociales: "Gracias a Dios puedo seguir disfrutando a mis dos princesas, ellas son la razón de vivir y de pasar todo lo que pasé", comenzó.

Thiago Medina entre la recuperación y la paternidad

"Gracias a ellas tuve la fuerza necesaria para poder pasar todo lo que pasé, no me quería ir sin verlas crecer", siguió Thiago. Unas palabras para entender que sí pudo salir del grave estado en el que se encontraba no sólo fueron por el trabajo de los médicos sino también por el deseo de seguir junto a sus hijas.

Thiago Medina expuso su mayor miedo con sus hijas: "No me quería ir sin verlas crecer"

Las sentidas palabras fueron acompañadas por imágenes del influencer junto a Laia y Aimé en la casa que comparten con Daniela Celis. Un detalle no menor es que detrás de ellos aparecen cuadros familiares que antes del accidente "Pestañela" había decidido retirar de las paredes de la propiedad, pero todo indicarían que los rencores quedaron atrás y los volvió a colocar.

"Son la razón de mi felicidad. Las amo con todo mi corazón. Gracias a todos lo que rezaron por mí", culminó la dedicatoria a sus gemelas. SI bien Thiago Medina se muestra fuerte en sus redes sociales, lo cierto es que sigue con tratamientos, estudios, extracción de sangre y kinesiología para recuperarse al 100%.