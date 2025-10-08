Matías Bertolotti aclaró su crítica a la "denigrante" peregrinación a Luján en medio de la tormenta: "Me refería a las autoridades"

Luego de haber criticado a los fieles que caminaron en el medio de una tormenta en la peregrinación a Luján, el meteorólogo de TN Matías Bertolotti aclaró que la crítica no estaba dirigida a quienes concurrieron a la actividad, sino a las autoridades que debían cuidarlos. Lo hizo a través de una breve carta en donde aseguró que no le molesta el qué dirán y además dejó

"Nunca pensé que podía pasar algo así. Les voy a aclarar algo: cuando utilicé la palabra 'denigrar', me refería a 'las autoridades' que deben cuidar a la peregrinación, nunca a los peregrinos (ojo con cómo está cortado el video). Y cuando digo 'la fe no te salva de una tormenta', es justamente para 'hacer conciencia' que la situación del otro día no era joda", señaló Bertolotti en su descargo.

El pedido de disculpas de Matías Bertolotti por sus exabruptos en relación a la peregrinación a Luján en el medio de la alerta meteorológica.

Por otro lado, pidió disculpas a quien se hubiese sentido afectado y afirmó que jamás atacaría al catolicismo al cual pertenece, mientras que dejó tres reflexiones para que piensen "un segundo antes de agredir". "Venimos de fuertes tragedias por no respetar alertas, en Bahía Blanca se respetó esa alerta e igual hubo muertos y graves daños, y el mundo ya no duda cuando hay alertas, se suspende lo que sea", enumeró.

"En fin, mi simple motivo en este medio es advertirles, a veces con aciertos, o a veces puede haber errores, los peligros del tiempo y los cuidados que se necesitan para eso. Y la situación era grave y debemos educarnos para poder cambiar las decisiones", se justificó Bertolotti, aunque con una explicación justa del rol que debe cumplir cuando está en su tarea.

El hate que recibió por haber hecho este cuestionamiento fue grande, al punto de que lo llevó a hacer esta aclaración. "La verdad que lo de la Peregrinación a Luján es denigrante lo que hicieron. O sea. Es terrible. Cuando les importa nada, con tal de que 'la fe me va a salvar'. ¿Ustedes vieron a la gente caminando con el agua por las rodillas?", se había preguntado al aire de TN.

En ese sentido, también dejó un mensaje muy claro contra quienes le enviaron mensajes odiantes a partir de la interpretación de sus frases. "A los que agreden diciendo barbaridades de mi vida, les aviso que ni se gasten porque nunca me afectó el 'qué dirán'", resaltó, en una jugada que le quitó arrepentimiento a sus palabras.