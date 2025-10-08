Pampita acorraló a Evangelina Anderson en vivo: "Hasta que no le consiga pareja..."

Si bien se la vinculó con Leandro Paredes y hasta con un futbolista mexicano, Evangelina Anderson disfruta su soltería enfocada en su rol materno, su trabajo y por qué no en momentos con amigas. Sin embargo, se la sigue vinculando con diferentes hombres, y ella misma salió a aclarar algunas cuestiones bajo un pícaro consejo de Pampita.

La modelo llegó como jurado a Los 8 Escalones, un ciclo donde se mezcla el profesionalismo con la vida personal de los que son parte. En este contexto, Iliana Calabró comentó que muchos salen a correr o andar en bicicleta "como excusa para pispear". " Es como un Tinder ", comenzó la conductora entre risas.

Tras su separación, Evangelina Anderson se enfoca en su trabajo y maternidad

Pampita fue más allá y acorraló a su compañera: "Eva, te veo trotando por la ciudad. Yo hasta que no le consiga pareja a mi compañera...", bromeó.

Anderson intentó defenderse y explicó que no estaba buscando a nadie. Sin embargo, la oriunda de La Pampa no dejó pasar la oportunidad de darle un consejo para que comience a disfrutar de sus días como soltera: " Estás desperdiciada. Sos un diamante en bruto. A trotar, chicos ".

Pampita quiere que su amiga, Evangelina Anderson, consiga un nuevo novio

Evangelina prefirió evadir el tema y le pasó la pelota a Diego Díaz, otro de los invitados: "Yo voy a trotar permanentemente. Probablemente, no voy en los mejores horarios porque no estaría haciendo match", bromeó el ex futbolista.

Cabe resaltar que Pampita habla con conocimiento de causa, ya que en el amor no tuvo la misma suerte que en el trabajo: pasó por diferentes rupturas amorosas y supo cómo volver a apostar al amor. Ahora bien, ¿Evangelina Anderson seguirá los consejos de su compañera o apostará a su soltería?