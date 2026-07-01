¿Mauricio Macri se casa?: la respuesta de su novia que sorprendió a todos

Si bien Mauricio Macri es una figura pública, hay ciertos aspectos de su vida que prefiere mantener en privado, sobre todo su situación sentimental. Desde su separación de Juliana Awada nunca habló de los motivos de la ruptura ni confirmó oficialmente una nueva relación. Sin embargo, las fotos besándose en público hablaron por él.

Toda la imagen estructurada del ex presidente quedó de lado cuando desde Olga le propusieron pasar un día entero grabando su rutina. Y qué mejor que Valentín Rizzuti, el influencer que no tiene filtros, para intentar sacarle algunos de sus secretos mejor guardados.

Mauricio Macri mostró su costado más íntimo en una entrevista con Olga

Fiel a su estilo, el cronista se metió en la intimidad de Macri y mostró cómo es su día a día: actividad física, reuniones y hasta un almuerzo con su hija menor, Antonia. Pero, por supuesto, no podía faltar un tema clave en el presente del exmandatario: su vida amorosa con Dolores Teuly.

Por ese motivo, el notero abordó a la pareja en Ezeiza, minutos antes de tomar un vuelo hacia Estados Unidos para presenciar el Mundial 2026. Los testimonios que obtuvo formaron parte del cierre del especial Un día con Valen Rizzuti y Mauricio Macri.

Mauricio Macri y Lola Teuly a los besos

"¿Vos sabés qué? Compartimos algo nosotros dos, el novio", le dijo sin anestesia y en tono de broma Valentín a Dolores: "Sí, ya vi esos flechazos que se tiraron, estoy un poco celosa ", respondió ella, siguiéndole el juego al cronista.

"¿Cómo es él de novio?", preguntó Valen. Sin embargo, la entrevistada prefirió contar cómo fue el primer encuentro entre ambos: "Te cuento cómo lo conocí. El responsable de esto fue mi papá . Mi papá se casó y lo invitó al casamiento. Hace muchos años, hace muchos años. Ahí nos conocimos", reveló.

Mauricio Macri y Lola Teuly en el Mundial

Ni lerdo ni perezoso, el cronista aprovechó la oportunidad para preguntarle, también en tono distendido, si ya habían hablado con Mauricio sobre la posibilidad de casarse.

"¿Cómo lo ves a él para el casamiento?", consultó. La respuesta de Dolores sorprendió al dejar la puerta abierta a esa posibilidad: " No sé. Está muy reciente todo. Vamos viendo ".

El miércoles 13 de mayo fue Karina Iavícoli quien reveló en LAM que Macri estaría comenzando una nueva relación sentimental con Lola Teuly, una mujer de su entorno. Más tarde, fue el propio Ángel de Brito quien se comunicó con el expresidente para confirmar la información.

Desde su cuenta oficial de X, el conductor de LAM reveló el intercambio que mantuvo con Macri. "'Nos estamos conociendo. Todo muy lindo. Gracias, cuidate', dice Mauricio Macri sobre su nueva novia, Lola Teuly", escribió el periodista junto a una foto de la mujer.