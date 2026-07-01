Explosivo, Fernando Burlando contó los secretos del conflicto entre Florencia Peña y Luzu: "Deja muchísimo que desear"

Las negociaciones entre Florencia Peña y Luzu TV parecen estar cada vez más lejos de llegar a un acuerdo. Después del escándalo que se desató por la difusión al aire de la falsa noticia sobre la muerte del padre de Lionel Messi y la posterior cancelación de su programa, el conflicto entre la actriz y el canal de streaming continúa escalando.

En medio de las versiones sobre un posible resarcimiento económico, fue su abogado, Fernando Burlando, quien rompió el silencio y reveló que las conversaciones con Luzu están prácticamente estancadas. En diálogo con el móvil de LAM (América), el letrado se mostró pesimista sobre el futuro de la negociación.

Florencia Peña y Occhiato están cada vez más lejos de un acuerdo

"Me parece que el acuerdo está muy lejano. Una pena, porque creo que todos deberíamos reconocer nuestros errores, así como lo reconoció en primer término Florencia. Y creo que la actitud de Luzu deja muchísimo que desear ", afirmó.

Burlando aclaró que el planteo de la actriz no pasa por exigir una compensación extraordinaria, sino por el incumplimiento del contrato que mantenía con la plataforma. Según explicó, el objetivo es que la desvinculación se resuelva dentro del marco legal correspondiente: "La forma de poner un poco las cosas en equilibrio sería terminar resolviendo el contrato como corresponde y no considerando todo lo que sucedió, el grave perjuicio que se le generó también a Florencia. Me parece que no estamos en esa instancia", sostuvo.

Fernando Burlando reveló que las conversaciones con Luzu están prácticamente estancadas

En la misma línea, cuestionó la postura adoptada por la empresa y aseguró que pretenden cerrar el conflicto sin asumir responsabilidades: "Ellos pretenden que ella diga 'me voy a mi casa' y creo que eso no corresponde. Son todas personas adultas, hay cuestiones legales que hay que respetar", remarcó.

El abogado también reveló que la conductora continúa muy afectada por todo lo ocurrido y por el impacto que tuvo el episodio tanto a nivel profesional como personal.

Consultado sobre la posibilidad de que Florencia inicie acciones legales contra periodistas, comunicadores o usuarios que la criticaron en redes sociales tras el escándalo, Burlando descartó esa alternativa y marcó una diferencia entre las opiniones y los posibles delitos: "Es una hincha de la libertad de prensa. Obviamente, si hay cuestiones que ya trascienden el límite de lo legal y pasan a un ámbito delictivo, sí. Pero no, no creo que por alguna opinión o algún tipo de circunstancia de estas características realmente tome algún tipo de medida", explicó.

Finalmente, dejó en claro dónde está puesto hoy el foco del conflicto: "Hoy el tema, el conflicto es con Luzu". Mientras tanto, las negociaciones continúan sin avances y, según las palabras del propio Fernando Burlando, la posibilidad de alcanzar un acuerdo entre Florencia Peña y el canal de streaming parece estar, por ahora, muy lejos.