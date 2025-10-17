Mauro Icardi denunció a Wanda Nara y pidió la intervención de la Justicia por la exposición de sus hijas

La conflictiva separación entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo, esta vez en los tribunales. El futbolista, que actualmente reside en Turquía, habría iniciado una denuncia formal contra su ex esposa luego de que se difundieran imágenes y videos de sus hijas en compañía de Martín Migueles, actual pareja de Wanda. Según trascendió en el programa DDM, Icardi manifestó su preocupación por el entorno que rodea a sus hijas, Francesca e Isabella, y cuestionó las decisiones de la conductora respecto a su exposición pública. Su abogada, Elba Marcovecchio, fue contundente: "Mauro está muy preocupado".

El pedido de Icardi a la Justicia

Y agregó: "Las elecciones de novios de la madre no son buenas". El delantero planteó además que no logra mantener una comunicación fluida con las niñas y que la constante exposición mediática a la que están sometidas afecta su bienestar emocional. "El padre no tiene el contacto que debería tener. Le preocupa y pide la intervención de la Justicia", explicó Marcovecchio, en referencia al reclamo judicial del jugador.

Si bien no existe una denuncia por abuso, Icardi considera que ciertas imágenes difundidas por Wanda y su entorno son inapropiadas. "A los nenes no hay que tocarlos ni exponerlos en ese contexto", sostuvo su abogada. Y agregó: "Es la imagen de una nena durmiendo. Ese video lo subieron ellos mismos y a los diez minutos lo borraron". En paralelo, el futbolista también manifestó su disgusto por la manera en que es retratado en el reality show de Wanda Nara.

Según él, se lo muestra "de manera injusta y provocadora". El conflicto escaló con la presentación formal de un escrito ante la Justicia, en el que Icardi describe su preocupación con duros términos. "Pasaron los meses y me vi OBLIGADO a volver a mis compromisos laborales, pero NO he abandonado la lucha por mis hijas y su bienestar. Francesca e Isabella actualmente se encuentran viviendo una VIDA IMPROPIA para ser dos niñas de 10 y 8 años", escribió.

El delantero cuestionó la presencia del actual novio de Wanda, Martín Migueles, en videos difundidos en redes.

Y continuó en el escrito dado a conocer por el periodista Gustavo Méndez: "Viven expuestas a los medios y al hostigamiento de la gente en la calle, todo lo cual JAMÁS les ocurrió en Europa, donde nacieron y se criaron como niñas normales". En el mismo documento, Icardi detalla el episodio que lo llevó a acudir nuevamente a la Justicia: "Veo a mi hija Francesca, en un video que la Sra. Wanda Nara publica abiertamente en sus redes sociales, del cual surge que la misma está SIENDO TOCADA MIENTRAS DORMÍA por el reciente novio de la misma, Sr. Martín Migueles". Y agrega: "No puede escapar su elevado conocimiento como juez de familia, que la mayoría de los abusos de menores ocurren en el ámbito intrafamiliar, por cuanto más me preocupa como padre que se naturalice que un extraño toque a mi hija".

El futbolista aclaró, sin embargo, que no está denunciando un abuso, sino reclamando medidas preventivas: "Quiero ser claro, SS, yo no estoy diciendo que mi hija fue abusada; le vengo a rogar que EXIJA que mi hija NO SEA TOCADA por un extraño". Mientras tanto, la abogada Elba Marcovecchio viajó a Milán para interiorizarse en el conflicto y avanzar con las presentaciones legales. En su entorno aseguran que el delantero "no busca un enfrentamiento mediático", sino "proteger la intimidad y la integridad" de sus hijas.