Mauro Icardi ya está con sus hijas: filtran detalles del encuentro más esperado

Después de varios meses de conflictos judiciales y mediáticos, Mauro Icardi volvió a al país para reencontrarse con sus hijas. El futbolista buscó a Francesca e Isabella por el colegio y pasaron cuatro días en la casa de los sueños; en este contexto, Elba Marcovecchio, abogada y testigo del esperado momento, reveló cómo fue el emotivo encuentro.

Durante la última emisión de Intrusos, las cámaras de América TV captaron la salida de Mauro con las nenas, tras el emotivo encuentro en donde estuvo presente Elba, quien dio detalles de lo que ocurrió puertas adentro.

Mauro Icardi pasará unos días con sus hijas en la "casa de los sueños2

"Fue hermoso. Era un encuentro muy esperado ", aseguró la abogada frente a las cámaras, mientras pedía a los periodistas que dejaran salir tranquilos a Mauro y a las chicas: "Era importante que ellos salieran en calma. Fue todo hermoso. No puedo contar detalles de la intimidad, pero realmente fue muy lindo", insistió.

Mientras Icardi huyó de la prensa, su letrada se quedó resolviendo algunas dudas de los cronistas que se encontraban fuera del colegio esperando una de las palabras más buscadas del momento.

Así salió Mauro Icardi del colegio de Francesca e Isabella, donde se protagonizó el reencuentro entre padre e hijas

Marcovecchio confirmó que el delantero cumplió con todos los pasos establecidos por la Justicia para concretar la visita: "Vino a buscarlas al colegio tal como se había pactado. Se reunió con la directora y respetó todo el protocolo ".

Consultada sobre los rumores de conflictos económicos con Wanda Nara, la abogada evitó entrar en polémicas: "Este no es momento. Después hablaremos de la cuota alimentaria y de todas las cosas. Hoy es un día muy importante, es un reencuentro de padre e hijas que venimos preparando hace meses", no quiso opacar la revinculación de Mauro Icardi y sus hijas.

Pese a que no quiso polemizar sobre la situación familiar, los periodistas estaban ansioso por despejar los rumores que circularon tras la llegada del deportista al país. En esta línea preguntaron sobre la posible presencia de la China Suárez, pero la abogada prefirió no dar detalles: "No tengo nada más que decir. Es un momento muy esperado, en el que hubo mucha logística detrás, y prefiero mantener el respeto por la privacidad de todos", respondió con firmeza antes de retirarse.

Según trascendió, Mauro Icardi permanecerá algunos días en el país junto a Francesca e Isabella, disfrutando de este reencuentro que marca un nuevo capítulo en la compleja relación familiar. Por ahora, tanto él como Wanda Nara optaron por el silencio público, aunque el gesto de ambos parece apuntar a una tregua en medio del escándalo.