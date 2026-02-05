En las profundidades del Mar Argentino, un equipo de científicos y científicas nacionales registraron un hallazgo que desafía la imaginación: una medusa fantasma gigante, conocida como Stygiomedusa gigantea, con dimensiones comparables a las de un colectivo. Este descubrimiento tuvo lugar durante la expedición Vida en los Extremos, liderada por investigadores del CONICET y la Universidad de Buenos Aires, a bordo del buque laboratorio R/V Falkor (too).

La Stygiomedusa gigantea fue avistada a 253 metros de profundidad en el talud continental argentino, una zona poco explorada. Este ejemplar en particular medía cerca de 11 metros, incluyendo sus cuatro brazos bucales, estructuras que pueden alcanzar los 10 metros de largo.

Stygiomedusa gigantea en el Mar Argentino

A diferencia de otras medusas, esta especie carece de tentáculos urticantes y usa sus brazos, similares a grandes sábanas, para capturar plancton y peces pequeños, su principal fuente de alimento.

El equipo científico, liderado por María Emilia Bravo, usó tecnología avanzada para documentar este extraordinario encuentro. Gracias al vehículo operado de forma remota (ROV) SuBastian, equipado con cámaras de alta definición, fue posible registrar imágenes detalladas sin alterar el ecosistema marino, algo que antes era impensado pues las técnicas tradicionales como las redes de arrastre, solían dañar a las especies estudiadas.

Desde su primer registro en 1910, la Stygiomedusa gigantea fue documentada ¡solo unas 130 veces en todo el mundo!, lo que subraya la rareza de este hallazgo. Pero la expedición no solo se limitó al avistamiento de esta fascinante medusa: también registraron, por primera vez en aguas argentinas, una caída de ballena a casi 4.000 metros de profundidad, un fenómeno que crea ecosistemas temporales y proporciona alimento a diversas especies. Además, exploraron el mayor arrecife conocido de Bathelia candida, donde identificaron una comunidad marina variada y poco conocida.

Stygiomedusa gigantea en el Mar Argentino

La ciencia argentina está en su peak de actividad, logros yd escubrimeintos asombrosos. Esta vez, la labor del equipo de María Emilia Bravo junto al CONICET y la Universidad de Buenos Aires amplía nuestro conocimiento sobre la biodiversidad marina, resalta la necesidad de proteger estos frágiles ecosistemas y pone la lupa sobre la importancia de que la ciencia sea tenida en cuenta en los presupuestos de los estados nacionales.