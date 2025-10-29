Maxi López habló de "comida oriental" y Wanda lo cruzó al aire: ¿una indirecta a la China Suárez?

Sin dudas, la incorporación de Maxi López a Masterchef resultó todo un éxito. No solo se anima a recetas poco convencionales para estar a la altura de los jurados, sino que además está dispuesto a ofrecer show y revolucionar las redes sociales: no hay que olvidar que aprendió de Wanda Nara, quien conoce a la perfección el juego mediático. En este contexto, el ex matrimonio volvió a ser viral en una nueva gala de eliminación. Mientras el ex futbolista se jugaba su estadía en el programa, la conductora aprovechó para lanzar algunos reclamos y más de un palito.

¿La China Suárez tuvo un affaire con Maxi López?

Todo comenzó cuando Wanda pasó por las hornallas del ex delantero y lo vio en acción: "Yo no entiendo por qué te dejé, mirá lo bien que cocinás", comentó, y él respondió: "Era la motivación justa". Mientras el participante seguía concentrado en su plato, ella agregó: "Queda poquísimo, métele porque vos sos medio lento para todo, no te podés ir en la segunda gala, sería un papelonazo". Eso no fue todo: el ida y vuelta continuó. Maxi López presentó una brochette de cerdo, pera, naranja y cebolla con base de arroz, regada con manteca de maní, salsa de soja, ajo y jengibre. "Lo llamé Satai de primavera, porque me gusta la cocina oriental", explicó ante los jurados de Masterchef.

Wanda Nara y Mauro Icardi protagonizaron un divertido, pero tenso, momento en Masterchef

Inmediatamente, Wanda Nara no pudo pasar por alto los ingredientes y el tipo de comida que eligió su ex, en una noche en la que los participantes no tenían receta que seguir, sino que debían deslumbrar con una propuesta agridulce. "Muda yo, lo desconozco. Igual, que diga maní o comida oriental, siento que todo es una mojada de oreja para mí, lo sentí así. ¿Estuviste comiendo por Oriente vos también?", lanzó entre risas.

Cabe recordar que, tras los videos íntimos filtrados de Mauro Icardi, en redes sociales se lo apodó "manicero", mientras que "oriental" alude a la China Suárez. Metido en la polémica, pero con humor, el empresario dejó abierta la duda de si estuvo o no con la actriz: "Y un poquito sí", respondió a la pregunta de la conductora.

Desde su participación en Masterchef, se está conociendo un poco más del ex deportista, que no tiene problema en exponer cómo es su relación con su ex y ciertas cuestiones del pasado: "Existió la propuesta", admitió cuando en el stream de Telefe le consultaron si Wanda quiso ser su representante, como lo fue con Icardi.

Maxi López recordó aquel episodio: "Le dije que no. Fue un momento en el que yo terminé el contrato con uno de mis agentes y ella me dijo: 'Bueno, de ahora en adelante te puedo representar yo', y le contesté que no. Wanda, si ve luz, entra. Yo ahí le dije: 'Gorda, vos dame una mano con esto y yo me ocupo de esto', porque la conocía, ella trabajaba también, y le dije: 'Yo con tus contratos y tus cosas te dejo decidir a vos, me parece justo; pero en el fútbol, es por acá'".