Jimena Barón mostró la "feroz" pelea que tuvo con su novio y lo arruinó: "Bienvenido a la crianza de tu hijo"

A través de sus redes, la influencer mostró el lado B de la maternidad y aprovechó para ensuciar a su pareja.

15 Octubre de 2025 15:15
Jimena Barón y Matías Palleiro junto a su hijo Arturo
Desde el nacimiento de su hijo, Arturo, Jimena Barón se volvió monotemática con su contenido en redes sociales. Y es que según declaró, el nuevo integrante de la familia le demanda más tiempo que del que pensó.

En este contexto, la influencer muestra cómo es su rutina entre dar la teta, criar a un hijo adolescente y seguir compartiendo tiempo de calidad con su pareja. Sin embargo, los reproches también tienen lugar en la convivencia y es en esta línea que compartió una historia en Instagram en medio de una discusión con Matías Palleiro.

Jimena Barón comparte cada detalle de su maternidad
Según la charla de la pareja, desde que nació Arturo, el padre dormía en otra cama y anoche fue la primera vez que volvió a la habitación con la cantante: un caos absoluto.

 "Me clavaste las rodillas", se lo escucha decir a Matías y fue entonces cuando Jimena no tuvo pelos en la lengua para reclamar: "Es tu primera noche durmiendo con nosotros. Porque desde que nació ese chico que agarrás un colchón y ya tenés un día de mierda".

"Y viste que pasan cosas a la noche, bienvenido a la crianza de tu hijo, me lo vengo fumando en pipa, un pañal tuviste que cambiar", siguió  sin filtros "La Cobra" con la cámara apuntando a su novio.

Evidentemente, la noche no fue fácil para ninguno de los dos y luego del reclamo que Jimena Barón le hizo, Matías Palleiro le puso humor y le contestó: "Vos lo ponías en tu pecho y yo te dejo la cama entera, me robas las sábanas", dijo entre risas y siguió: "Yo me levanto y le doy la mamadera, hernia de disco me agarró, duró me quedé, hoy te vas, dormís en el sillón", y el video terminó en carcajadas pero evidenciando el lado B de tener un hijo.

Arturo Hijo jimena baron Matías Palleiro

