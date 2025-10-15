El fuerte descargo de Daniela Christiansson tras la complicidad de Wanda Nara y Maxi López en Masterchef

Mastechef comenzó y se pudo ver la complicidad entre Wanda Nara y Maxi López que subieron la temperatura del estudio y no precisamente por los hornos prendidos. Sin embargo, un dato no menor es que del otro lado del mundo está Daniela Christiansson, esposa del ex futbolista, que explotó a través de redes sociales.

Entre recetas y dinámicas culinarias, el ex matrimonio es protagonista de una novela con reclamos e indirectas que si bien gusta a los fanáticos del programa, hacen enloquecer a la modelo sueca que realizó un descargo a tardes de historias de Instagram: "Mientras lo esperamos en el aeropuerto (Elle se durmió en el auto), tengo un montón de mensajes en los DM (mensajes directos), así que voy a hacer un posteo general", comenzó junto a una selfie.

Maxi López se animó al desafío de Masterchef... y a enfrentar a su ex

"Primero, muchas gracias por todos los mensajes de apoyo. Lo que pasó este lunes fue intenso, pero ya pasó y estamos bien", aseguró, llevando tranquilidad luego del posteo que hizo tras un accidente doméstico y continuó: "Sí, Maxi está volviendo y eso nos pone muy contentas".

Daniela se vio en la obligación de aclarar que no le molesta la participación de López en Masterchef: "No, no estoy enojada. Sé bien cuáles son los objetivos de Maxi al estar lejos de nosotras en estos momentos, incluso estando yo embarazada. Las razones son importantes y sus objetivos más grandes de los que muchos pueden imaginar", dio a entender que fue algo charlado y siguió: "Hay toda una estrategia detrás y él conoce bien los límites. Sé que jamás haría algo que pudieran ponernos en riego o hacernos mal. Tomamos juntos la decisión de hacer este sacrificio y vivir esta distancia por un tiempo, explicó la modelo.

La joven también empatizó con su marido al ver que comparte tiempo con sus tres hijos mayores, frutos de su relación con Wanda Nara y que actualmente llevan una vida en Argentina. Sobre la pequeña Elle, la hija que tiene en común, contó que está haciendo todo lo posible para que siga con su rutina, con sorpresas y actividades para que la ausencia de Maxi no se sienta tanto. Cabe recordar que Christiansson está embarazada de 7 meses por lo que le es imposible subirse a un avión para acompañar al participante de Masterchef: "No puedo viajar ahora: tengo obligaciones acá y estoy demasiado pesada para hacerlo a los siete meses de embarazo. No es lo ideal, pero es lo que nos toca".

Contundente descargo de Daniela Christiansson tras la participación de Maxi López en Masterchef

Finalmente, antes de terminar, dedicó unas palabras a la Bad Bitch, ya que se especuló con una mala relación entre las mujeres de Maxi López: "Y no, no hay ningún drama con Wanda. Todo está bien, todo tranquilo y en paz. Eso es lo más importante para todos", afirmó.

Unas palabras que compaginan con las últimas declaraciones de Wanda Nara. Por su paso por Olga, aclaró que tiene buena relación con Daniela Christiansson y de hecho le advirtió de algunas equivocaciones que tuvo la sueca al traducir su descargo al español.