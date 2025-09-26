Maxi López sorprendió al hablar del nuevo novio de Wanda Nara y dejó en claro qué piensa de Mauro Icardi

Si hay algo que está claro en el WandaGate es el odio mutuo entre Maxi López y Mauro Icardi. Y si bien pasó una década de la famosa "icardiada", no se pueden ver la cara y quedó demostrado por las cámaras de LAM.

En dialogó con el móvil del programa de Ángel De Brito, tras salir de salir de una sesión de fotos para Masterchef, el ex futbolista habló de su nuevo vínculo con la madre de sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto, pero también opinó de su nueva pareja.

Wanda Nara, Maxi López y Mauro Icardi

Durante la nota, Maxi reconoció que va muy seguido a la casa de su la Bad Bitch, por sus hijos: "Voy bastante a casa de Wan por los chicos, porque ellos siguen con la dinámica colegio, deporte y todo, así que me acomodo un poco al ritmo de ellos".

Ante la pregunta por Martín Migueles, el ex director técnico deschavó que ya hay un título de por medio: "Ah, el novio de Wan, soy muy malo con los nombres, perdón. El otro día estuvimos comiendo un asado en casa de él. Cocinó, nos abrió la puerta a mí y a los chicos, es un copado", contestó.

Si bien Wanda Nara no hizo público su noviazgo, dejó pistas de la cercanía. De todos modos su ex la mandó al frente: " Se portó súper bien con nosotros y con los chicos, así que yo me quedo con eso ".

López también habló de Wanda y del nuevo vínculo que pudieron establecer tras años de peleas y denuncias: "Súper, porque fueron muchos años peleando y ahora es tiempo de paz. Quiero que las cosas estén bien como están ahora, así los chicos también están bien, que creo que es lo más importante", se sinceró.

Wanda Nara compartió un fin de semana familiar con su ex esposo, Maxi López, sus hijos, su hermana y su padre

Además, el ex deportista habló sobre las polémicas que giran en torno a la conductora: "Ella tiene que estar bien porque hay muchas cosas que pasan en su vida. Entonces tiene que estar bien y está bien por lo que veo, disfrutando de lo que hace y eso es lo más importante", dijo. Y sumó a modo de conclusión: "Si los chicos si ven una mamá feliz y sana, ellos estarán felices también"

Finalmente, el periodista consultó a Maxi López por Mauro Icardi y escuchar ese nombre fue suficiente para abandonar el móvil: "Me voy, Chau".