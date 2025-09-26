"Me fui sin un peso después de 34 años": la bronca de Sergio Lapegüe tras los "temores" de TN por un posible juicio

Sergio Lapegüe lamentó en vivo en su Lape Social Club los cuidados que tuvieron sus ex compañeros de TN por miedo a que él le haga juicios por las marcas que tiene a su nombre de productos que realizó en el canal. El conductor, que desde hace un año se mudó a América TV -luego de 34 en el Grupo Artear-, tiró muy buena onda a sus ex compañeros, pero reconoció que le llamaba la atención la desconfianza. "Me fui sin un peso después de 34 años", protestó.

"Ayer dijiste que Tempraneros era un programa que armaste a tu imagen y semejanza y que le pusiste el nombre. Bueno, te cuento algo que no sé si sabías. Cuando vos te fuiste de Tempraneros, apareció una suerte de pánico o paranoia en el Canal", le contó Marina Calabró al aire del programa que conduce. "Porque no sabían si podían seguir usando el nombre porque dijeron a ver si lo registró'", explicó después.

La referencia de la panelista es al programa de TN que funciona desde enero con Mario Massaccesi y Paula Bernini. La mujer relató que por las demoras en el chequeo de propiedad intelectual, vacaciones y demás, en el ex canal de Lapegüe debieron salir "con un título un poquitito engañoso, cambiado" que tuvo la única razón de que no estaban seguros de que se hubiera llevado la marca.

Calabró fue más allá y mostró un video de la primera transmisión de Tempraneros, donde Massaccesi cometió un rotundo error. "Buen día, buen año, buen todo, estamos arrancando. No había otra fórmula, no había otro plan. Lo siento. Pero el gran equipo sigue estando aquí en Mañaneros como siempre", soltó.

Sergio Lapegüe dejó TN para sumarse a América TV tras 34 años.

El furcio motivó la risa de su ex compañero y el reproche de la periodista de espectáculos: "¡No, querido! No digas mañaneros, decí 'los tempraneros'". Más allá de la broma, la situación y el rumor generó de forma evidente cosas tristes en Lapegüe, que se vieron en su cara y en sus declaraciones posteriores.

"Me llama la atención que hayan tenido ese miedo de que yo iba a hacer algo cuando me fui sin un peso después de haber trabajado 34 años", lamentó. "El nombre de 'TN de noche' es mío y sigue estando, 'Tempraneros' lo inventé yo, no lo registré porque no me interesa. 'Prende y apaga' sí lo tengo registrado, es mío, pero si lo quieren usar lo pueden usar, no tengo ningún problema. Usaron 'Prendete al Trece'", enumeró después.

Roxy Vázquez y Sergio Lapegüe conducían juntos en TN.

"Nada. No tengo ningún inconveniente. Úsenlo, disfrútenlo y me encanta que les vaya bien. Son amigos con los que hemos vivido y hemos trabajado juntos durante mucho tiempo. Me llama la atención que piensan 'me va a hacer juicio'. ¿Cómo te voy a hacer juicio? Me fui sin un mango. Así con las manos limpias", insistió el conductor. Lo cierto es que Calabró salió a aclarar que no había confirmaciones de que el miedo fuera por un juicio, sino porque creían que Lapegüe había registrado la marca. "Hasta que hicieron el chequeo en todos lados, recién les llega sobre mediados de enero que no habías registrado la marca y ahí la registran ellos", detalló.

Sergio Lapegüe se mostró triste por la desconfianza.

"Cuando empieza el programa, yo le pongo Tempraneros al grupo de WhatsApp. Me decían: 'No, no se llama Tempraneros. Se llama De 6 a 10'. Y no me dejaron decir Tempraneros durante los primeros cuatro años. Lo iba metiendo a poquito. No quedó otra porque todo el mundo hablaba de Tempraneros y quedó el nombre. Pero la verdad es que lo impuse por perseverancia", recordó Lapegüe antes de finalizar.