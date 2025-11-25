Miranda! y el misterio del "hasta 2027": versiones cruzadas, un show multitudinario y un rumor que sacudió al pop argentino

Miranda! está en su mejor momento... y, paradójicamente, también en el más incierto. A dos años y medio de su debut triunfal en Ferrocarril Oeste, el dúo volvió al estadio de Caballito con una trilogía de recitales que ya quedó marcada como un hito: tres noches, dos con entradas agotadas, una tercera añadida por demanda y un total de 35 mil personas durante las dos jornadas que se llevaron a cabo el fin de semana vibrando al ritmo de 30 canciones sin un solo segundo de pausa. Retro futurismo, naves espaciales, criaturas surreales y el universo kitsch del Nuevo Hotel Miranda! coronaron un show que tenía todo para ser pura celebración.

Miranda! encendió Ferro con una fiesta pop descomunal

Pero la fiesta se volvió novela. El periodista Ángel de Brito, testigo presencial del espectáculo del domingo, soltó en su streaming Bondi la bomba que encendió todas las alarmas: Miranda! se separaría "hasta nuevo aviso". Según relató, en las pantallas del estadio apareció una imagen con una advertencia explosiva: "Último show hasta 2027". "Esto salió ayer así medio por el costadito: 'último show hasta el 2027'. Después, cuando vieron esto, corrieron todos a decir 'no, saquen esto, no sé qué' porque medio que se les filtró, porque el año que viene no va a estar Miranda! sobre un escenario", contó De Brito en su canal de streaming.

Si fuese solo una pausa artística, los fans podrían respirar. Pero el conductor deslizó una versión mucho más picante: habría tensión interna entre Ale Sergi y Juliana Gattas. "La otra versión que yo tengo es que Ale Sergi está hinchado los huevos de Juliana, porque él es súper prolijo, súper contundente. Ella es más volada, está en otra sintonía", dijo el periodista, sin filtro y asegurando que la tensión "se notó en el show del sábado". El comentario detonó inmediatamente el fandom: desde quienes niegan toda grieta hasta quienes aseguran que "algo se vio venir". El dato frío es uno: el dúo no tocará en Ciudad de Buenos Aires durante todo 2026.

Pero el rumor caliente sugiere que la pausa sería más profunda. De Brito incluso confesó que el show lo dejó "muy decepcionado", pese a la aparición estelar de Lali Espósito, y remarcó que Miranda! "es la mejor banda pop de la Argentina desde los Virus", por lo que la noticia golpeó doble. La trilogía en Ferro había empezado como despedida festiva de una gira internacional que llevó al dúo por México, España y buena parte de Latinoamérica.

Había bateristas en tarimas elevadas, guitarristas que parecían flotar, un karaoke inesperado de Joaquín Levinton y un contexto en el que todo indicaba expansión y futuro. Y sin embargo, apareció ese flyer. Por ahora, ni Sergi ni Gattas rompieron el silencio. No hubo desmentida oficial ni confirmación. Lo único claro es que, tras más de 20 años juntos y una fábrica de hits que marcó a generaciones enteras, el futuro inmediato del dúo está en pausa dramática. ¿Separación, descanso, reinvención?