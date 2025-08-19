"Me incorporaron a la pareja": el día que Andrés Gil habló de su vínculo con Gimena Accardi y ella lo definió como una "trieja"

El final de la historia de amor entre Nicolás Vázquez y Gimena Accardi después de 18 años juntos no deja de sumar capítulos. Lo que en un principio parecía una decisión madura y consensuada entre dos de las figuras más queridas del espectáculo argentino, terminó confirmándose como lo que muchos sospechaban: una infidelidad. Según reveló Ángel de Brito en LAM, el verdadero detonante de la ruptura fue que el protagonista de Rocky descubrió que su esposa tenía una relación paralela. "Nico Vázquez comprobó que Gimena Accardi tenía una relación con otra persona. No una relación casual, sino una que llevaba un tiempo largo", lanzó el conductor.

La actriz dio un extenso y emotivo descargo en el streaming

De acuerdo a lo informado por LAM, se trataba de "un secreto a voces" y el tercero en discordia sería "un compañero de trabajo" de ella. Con esa información sobre la mesa, las redes sociales hicieron lo suyo. El nombre de Andrés Gil, pareja de Cande Vetrano, se convirtió en tendencia. ¿El motivo? Gil es nada menos que compañero de Accardi en En otras palabras, la obra dirigida por el propio Vázquez. La descripción coincidía con la dada por el ciclo que conduce De Brito por la pantalla de América TV.

Por este motivo, los usuarios no tardaron en desempolvar una entrevista, hecha hace pocos meses, antes de que se confirmase la ruptura, donde la complicidad entre Accardi y Gil resultaba más que evidente. En una nota con Ciudad.com, él confesaba: "Es cero intimidante trabajar con Gimena y con Nico. Es muy lindo. Soy uno más. Me incorporaron a la pareja". Entre risas, Accardi retrucó: "Ya somos una trieja". Palabras que, con la lupa del presente, suenan cargadas de significado.

Incluso Gil agregó: "Estoy a esto de irme a convivir con ellos. Al principio sí, estaba un poquito incómodo el primer día". Y Gimena no dudó en remarcar: "Aparte, el primer día ya nos dimos un beso". "Sí. Nico fue como... ´Mirá. A todo nada´. Está buenísimo. Obviamente, yo estoy incorporándome también a un montón de códigos que ellos tienen, obviamente, por ser pareja y me recibieron muy bien y con mucha confianza de expresarme desde mi lugar y traer mis ideas y mi visión, y me permiten equivocarme y encontrar mi forma de incorporarme a lo que ellos proponen y está bárbaro. Para mí es un lujo estar al lado de ellos dos", cerró Gil.

Gimena Accardi, Andrés Gil, Nicolás Vázquez y Cande Vetrano

Lo cierto es que presionada por las versiones, Accardi decidió hablar. Durante su paso por el streaming de Olga reconoció su error, pero desmintió que el tercero en discordia sea alguien del medio. "Sí, en la pareja soy la responsable de haberse mandado una cagada en estos 18 años. Di las explicaciones a mi marido, que era la persona que se las tenía que explicar. Del otro lado hubo entendimiento, me perdonó, me miró los ojos, me dijo 'yo te sigo amando, esto vos no te define'. Pero en una relación que venía mal y estábamos en crisis ya hace un año, no es el causante de esto, aunque sí fue un poco el detonante", explicó con crudeza.

En esa misma línea, lanzó una advertencia pública: "Con la persona que se me vincula (por Andrés Gil) quiero decir que es mentira y eso necesito aclararlo porque se está ensuciando gente que no tiene nada que ver, gente que es familia y eso sí necesito que frene. Por favor pido que eso se frene. Si quieren, línchenme a mí, pero no sigan ensuciando a gente inocente". Cabe destacar que los internautas ya no creen en su palabra por una simple razón: tras confirmar su separación con Vázquez, había sido la propia Accardi la que salió aclarar con un contundente comunicado que no existían ni existieron terceros en discordia. Algo que terminó siendo mentira.

Gime Accardi y Nicolás Vázquez

Mientras tanto, en paralelo, trascendió que Gil y Vetrano no estarían pasando por su mejor momento. Pepe Ochoa sumó combustible al fuego en LAM: "En el entorno de Cande comenzaron a notar actitudes diferentes a las de otros años". Lo cierto es que, entre dichos, desmentidas y miradas cómplices, la historia sigue sumando capítulos. Y, aunque Accardi intente ponerle freno a las especulaciones, la separación más resonante del año todavía parece lejos de encontrar un cierre definitivo.