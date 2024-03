"Me invitaron a ver a mi sobrina y no quiero ir": la desopilante aparición del tío de María Becerra y los chats familiares

Con la clara intención de reírse de ella misma, a tres días de hacer un show en el estadio de River Plate, María Becerra subió un video a sus historias en redes sociales, en el cual aparece un tío suyo dando declaraciones y quejándose de la espera que había. Allí, el familiar de la cantante aseguró que no le gusta esa situación a tal punto de que tiene una entrada para el show de su sobrina y prefiere no ir. Por suerte, y tras la polémica familiar, salieron a desmentirlo y a garantizar su presencia en el Monumental.

"Vayan a pedirle la entrada a mi tío que no la quiere usar", fueron las palabras que usó "La Nena de Argentina" para graficar el desopilante momento que subió a sus historias. "Dios le dan pan al que no tiene dientes", agregó al final. En el tape se ve un móvil de Telenoche de El Trece, el cual fue a visitar "La gran barata", "un viejo depósito con productos discontinuados de una textil" en Los Hornos, La Plata.

"¿No vas a hacer la cola?", le preguntó el movilero al familiar de la cantante. "No, hay un montón (de gente). Salgo mañana", alegó el señor. "Las veces anteriores que venía con mi hermano, entraba, compraba y salía", agregó después. Insistente, el periodista volvió a preguntarle acerca de si estaba dispuesto a esperar a que terminen de atender a los demás presentes.

"No, me invitaron a ver a mi sobrina y no quiero ir. Va a cantar en River ahora", fue la respuesta que improvisó este otro Becerra no tan conocido como la cantante. Incrédulo, el movilero le preguntó: "¿Tu sobrina? ¿Cómo se llama?". "Becerra. Becerra, María", respondió en un tono similar al que se presenta el espía James Bond en las películas. "¿María es tu sobrina?", repreguntó el notero. "Sí. Hija de mi hermano, vive en Quilmes", cerró el ya popular "tío".

La historia que subió María Becerra bromeando sobre la aparición de su tío.

Atenta a la repercusión que tuvo el video que subió la cantante, ella se encargó de enseguida después compartir una captura de una conversación en el grupo familiar de WhatsApp, a la cual le dejó como epígrafe la frase: "Noticia de último momento: el tío sí viene al final".

Allí se pudo comprobar ciertos fragmentos de la conversación. "Qué hdp este tío jajajaja", escribió la artista. Luego se ve cómo, tras saludar a alguien por su cumpleaños, pregunta: "¿Pero no va a venir el tío en serio?". Entonces, una familiar a la que se evidenció que no tenía agendada, pero que figura con el apodo de "Tana", contestó: "Sí va a ir, Mari".

María Becerra promete copar River Plate.

La cómica situación sin duda funcionará como una buena campaña publicitaria de los dos shows que tendrá Becerra en el barrio de Núñez. Tanto el viernes 22, como el sábado 23, dará shows en el Monumental donde se espera un lleno pleno. La quilmeña es una de las grandes referentes de la escena artística de hoy, le pese a quien le pese y por más que algunos de sus familiares tengan hastío de tener que hacer cola por verla.