"Me maté a paj...": la frecuencia sexual con Pedro, su fortuna y la pelea con Milei, lo que dejó la visita de Lali a la TV española

Lali Espósito tocó ciertos temas tabús durante la entrevista que brindó a La Revuelta, el programa que emite la Televisión Española, como la frecuencia sexual que tiene con su novio Pedro Rosemblat -y cuando no está con él-, el origen de su pelea con el presidente Javier Milei y cómo administra sus finanzas y dinero.

"¿Relaciones sexuales en los últimos 30 días?", le preguntó el conductor David Broncano. "Muchísimas. Porque mi novio está acá. Hola, mi amor. Te encanta que cuente en televisión española cuánto follamos. Estás muy cómodo y muy contento", bromeó la cantante. Enseguida le pasaron el micrófono a Rosemblat, quien no pasó mayores vergüenzas pero dejó una frase que aclaró su estado: "Yo soy bastante más pudoroso que Lali, la verdad. Como casi todo el mundo".

Las confesiones de Lali llegaron al punto de recordar que cuando estuvo este mes en el Festival de San Sebastián, pasó algún tiempo sin él. "Estuve sola muchos días. Me maté a pajas hasta que él llegó", lanzó sin ponerse colorada. "Yo soy una tipa sincera. Viva el amor", añadió enseguida entre los aplausos del público.

También habló sobre la disputa con Milei, con quien según ella se peleó, aunque luego corrigió la frase y aclaró que fue él quien se enojó por una opinión concreta que dio. "El tipo ganó las PASO y yo pongo un tuit que decía 'qué peligroso, qué triste', y a partir de ese momento se vino una persecución de sus trolls. Quizás hasta el día de hoy, pero con menos fuerza por suerte, fui un poco el centro de hate del mismísimo presidente. No hace nada se ve. No tiene nada para hacer", disparó.

Luego explicó que le cambió el nombre a "Lali Depósito, porque él cree que los artistas opinan porque les pagan". El conductor de la cadena RTVE quiso disculparse porque desconocía el tema, aunque ella le brindó tranquilidad. "Estoy bárbara. Me quebré pero ahora estoy acá divina", aseguró entre los vitoreos del público presente.

También habló respecto a su patrimonio, que fue parte de la discusión que hizo Milei. "Recién estábamos hablando de hace cuántos años trabajo. 23 años", aclaró antes de profundizar en la consulta que le habían hecho. "Esto es una previa para decir que estás forrada", bromeó Broncano entre las risas que se despertaron por eso.

"No diría forrada, pero me va a bien. Pero yo no gasto en boludeces. A mí no me vas a ver con las carteras caras y eso. Me da vergüenza gastar en esas cosas. Yo soy una mujer argentina nacida y crecida en un barrio bajo. No me sale de adentro tener dinero y gastarlo en algo ostentoso", explicó Espósito.

"Alguna cosita me compro, por supuesto. Pero para mí lo más importante siempre fue, a medida que crecía, que toda mi familia tenga un techo. Mi dinerito está puesto en que los míos tengan una mejor vida y yo por supuesto también", remarcó, en un gesto que la caracteriza por completo.