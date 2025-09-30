Zoe Bogach, en el ojo del escándalo: las pruebas que la vinculan con Mauro Icardi y Leandro Paredes

La separación de Zoe Bogach, ex participante de Gran Hermano, sin dudas da que hablar en redes sociales. Y en un nuevo capítulo de infidelidades y rencores, Mauro Icardi se vio involucrado.

Desde que se separó, la ex hermanita hizo distintos videos contando las veces que su novio, Manuel Ibero, le fue infiel. Al punto de llegar al stream de Martín Cirio y que el conductor le aconseje hacerse análisis por precaución a posibles enfermedades de transmisión sexual.

Zoe Bogach expuso las infidelidades de su ex, Manuel Ibero

El joven, que es conocido en el mundo de la farándula solo por ser el novio de Zoe, quiso defender su nombre y fue así que manchó al mismísimo Mauro Icardi. Si bien en un principio quiso instalar la idea de que su ex también le había sido infiel, ella rápidamente se defendió al decir que solo contesto mensajes a un "chico lindo" y se los mostró a una amiga.

Inconforme con lo sucedido, Manuel volvió a hablar a través de un vivo en redes sociales, donde contó los movimientos del delantero del Galatasaray para acercarse a Bogach y que la China Suárez no lo descubra.

" Icardi le habló por una cuenta trucha y le mandaba fotos con la China . Le decía que no podía hablar mucho, pero quería mostrarle que era él", comentó en un fuerte descargo. No es la primera vez que exponen a Mauro Icardi y lo acusan de ser infiel a la China Suárez. Cabe recordar que Natasha Rey, modelo uruguaya, lo deschavó públicamente en varias oportunidades, sobre todo cuando la actriz viajó a Argentina y el futbolista le enviaba mensaje de cuentas falsas.

Sin embargo, Icardi no sería el único futbolista interesado en Zoe : "Zoe y Paredes estuvieron pelotudeando en un boliche. No sé si se mensajeaban o qué. Paredes está casado, juega en Boca. Yo lo re quería, pero después de eso me re calenté", siguió su relato Manuel: "Paredes le decía a Rosina que Zoe le encantaba, que era su debilidad". Por el momento, Zoe Bogach no se refrió a las ecuaciones de su ex pareja, que la vinculan directamente con Mauro Icardi y Leandro Paredes.