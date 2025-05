"Me rajaron por 15 capítulos repetidos": Carmen Barbieri explotó contra El Zorro, El Trece y Adrián Suar

Carmen Barbieri protestó por su salida de El Trece y por el hecho de haber sido reemplazada por la serie 'El Zorro' de fines de los años 50, la cual todavía se emite por el canal del Grupo Clarín con gran éxito. El reclamo estuvo dirigido contra el director de Programación de la señal, Adrián Suar, quien fue el responsable de la decisión de darle salida a la conductora. "A mí me rajaron de un canal, no me pidieron ni permiso. ¿Qué permiso? ¡Se quedó 'El Zorro', loco!", lamentó una desinhibida Barbieri, en el marco de la discusión de la renuncia obligada de Diego Moranzoni a Crónica TV. Luego siguió con más énfasis contra la serie grabada en Estados Unidos (EE.UU) entre 1957 y 1959. "Con 15 capítulos y repiten y repiten y repiten, y sigue haciendo 5, 6, 10 puntos 'El Zorro' y la pu...", se quejó Carmen.

La decisión de sacarla de la programación, entre otras cuestiones porque la producción antigua mide mejor en rating, fue decisión del histórico actor y productor fundador de Pol-Ka. Suar toma este tipo de determinaciones todos los días más allá de la relación que pueda tener con cada uno de los artistas y talentos que son parte del canal, incluida la conductora que protestó por su salida.

Barbieri había estado al frente de Mañanísima desde octubre de 2023 hasta finales de enero de 2025, cuando el canal la desvinculó para ser reemplazada por María Belén Ludueña, la esposa del jefe de Gobierno, Jorge Macri. De acuerdo a lo que relató en aquel entonces Laura Ubfal en LAM, "Pablo Codevila la llamó a una reunión" en la cual le anunciaron su salida.

Carmen Barbieri, Georgina Barbarossa y una amistad que las une hace décadas.

La conductora intentó revertir la situación y hasta se acercó con su abogado y manager, Juan Curubeto, aunque de nada sirvió, ya que la producción de la señal se mantuvo firme en la decisión de rescindir el contrato. Con los meses, volvió a estar al frente del programa Con Carmen que se emite en El Nueve, y en el cual tuvo el exabrupto de protestar por su desvinculación de El Trece.

En aquella oportunidad, Georgina Barbarossa se comunicó con ella, ya que tienen muchos años de amistad y compañerismo en un oficio en el que implícitamente le inculcó, ya que fue por su salida a fines de los '90 de América hacia Azul, que Barbieri heredó el ciclo que hacía ella y debutó como conductora. "Hubo lágrimas y la llamó para consolarla, ya que son hermanas de la vida y conocen de atrás para adelante este ambiente", señaló la panelista de LAM.