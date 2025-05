A Sofía "Jujuy" Jiménez la acusaron de "robamaridos" y respondió con pruebas demoledoras

Lo que empezó como una simple reflexión en Instagram terminó escalando en una insólita polémica mediática con acusaciones, mensajes expuestos y un descargo picante. Sofía "Jujuy" Jiménez se vio envuelta en un inesperado escándalo luego de compartir en sus redes un posteo donde hablaba sobre el amor, la soltería y las contradicciones que atraviesan muchas mujeres al pasar los 30. "¿Cómo es que hay mujeres que roban maridos y existen otras que ni siquiera queremos uno?", se preguntó la jujeña en tono irónico, confesando que hoy disfruta de su soltería, ya no sueña con casarse, pero sí con formar una familia algún día.

El texto, que parecía inofensivo, no tardó en viralizarse y cosechar cientos de comentarios. Pero entre los likes y reflexiones, apareció uno que desató el caos: una periodista, Melina Gadano, actual conductora en C5N, respondió: "Pero lo llamabas al mío insistentemente jajaja", en alusión a su ex pareja, el senador bonaerense Alex Campbell. Así, con un comentario aparentemente casual pero venenoso, sembró la duda y encendió la mecha. Lejos de quedarse en silencio, Jujuy reaccionó con velocidad. Primero compartió la captura del mensaje en un grupo de WhatsApp con amigas: "¿Quién carajo es esta mina?", fue la primera reacción de su círculo íntimo.

La modelo, indignada, decidió ir más allá: investigó quién era la mujer en cuestión, revisó sus mensajes privados... y encontró pruebas. Con cámara en mano, subió un video donde mostró la conversación unilateral entre ella y Campbell, dejando en claro que nunca le respondió. "Les voy a mostrar los mensajes porque no voy a dejar que nadie dañe mi imagen. Si hay algo que no soy es 'roba marido', por eso hice ese comentario la vez pasada en el posteo que la verdad lo hice muy desde el corazón, compartiendo algo que me está pasando de verdad, que me pregunto cómo puede ser que haya algunas roban maridos y hay otras como yo que no queremos ni siquiera tener uno", dijo.

Y remarcó: "De repente me despierto esta mañana y veo esto en el chat de mis amigas. Hay un personaje que está comentando esto, que yo le escribía insistentemente a su marido. Cuando vimos esto dijimos '¿Quién carajo es esta mina?' '¿De qué está hablando?'". En las capturas expuestas ante sus más de 1.7 millones de seguidores, se ve cómo el político del PRO, casado con Gadano hasta 2024, le envió mensajes reiterados desde julio de 2023 hasta abril de este año: invitaciones a una vinoteca en Barcelona, consultas sobre viajes, intentos de verla en su obra teatral, e incluso consejos para lidiar con "haters". La respuesta de Jujuy fue siempre la misma: el silencio.

"Me remito a las pruebas", escribió sobre el video donde muestra los mensajes. Y remató, con firmeza: "A mí podés tildarme de lo que quieras, pero roba maridos no. No señora, yo no me meto ahí". La exposición dejó en offside no solo a la periodista que lanzó la acusación, sino también a su ex marido, que quedó como el verdadero protagonista de los mensajes insistentes. ¿Casualidad o intento fallido de desviar responsabilidades?