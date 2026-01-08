"¡Me tiene los huevos secos!": Yanina Latorre expuso los "divismos" de La Joaqui en Masterchef

El viaje de Maxi López a Suiza para asistir al nacimiento de su quinto hijo, Lando, condimentó con fuerza las últimas ediciones de Masterchef. Después del bien recibido reemplazo de Claudia Villafañe, quien se encargó de cuidarle el lugar al ex de Wanda Nara fue nada más y nada menos que Yanina Latorre.

Mientras todos pensaban que lo picante iba a centrarse en un eventual ida y vuelta con la conductora del certamen de cocina, la ex angelita sorprendió al picar durante toda la grabación a dos participantes: Ian Lucas y La Joaqui.

La mala onda se notó al aire, pese a que el influencer intentó ocultar su incomodidad por las constantes preguntas de Latorre sobre su presunto romance con Evangelina Anderson. Y quien no pudo ni caretear la situación fue La Joaqui, visiblemente irritada por las constantes alusiones de la rubia a las presuntas internas entre los participantes.

Luego de que el episodio saliera al aire, la conductora de Sálvese Quien Pueda (SQP) reveló detalles de su paso por el reality de Telefe y, para sorpresa de muchos, denunció el malestar del equipo de producción con la cantante. ¿El motivo? Sus aires de diva.

El disparador de la tensión se pudo ver al aire, cuando Latorre le expresó a Wanda su intención de tener un camarín durante el tiempo que dure su reemplazo. En ese momento, las cámaras mostraron la incomodidad de la cantante, que se encontraba en la misma isla de cocina, quien además negó durante el programa tener ese privilegio.

Al final, el mano a mano de Wanda y Yanina fue lo menos polémico del programa.

"Tenía buena onda antes de llegar. La Joaqui es una chica negadora de realidades que son boludas. Tener un camarín no tiene nada raro. Es insegura. No quiere que se sepa porque ella -y Wanda- es la única que tiene", explicó Latorre.

La conductora de SQP no le perdonó la mentira a La Joaqui. "Quedó coo una mentirosa. No sé por qué lo niega, no es un pecado tener un camarín. Hablé con una productora que me dijo: 'Los caprichos de La Joaqui me tienen los huevos secos'. Tiene aires de diva y no se hace cargo. Siempre está pidiendo que editen algo", expuso.

"Pide muchas cosas y queda como una boluda. Ella no quiere quedar como que no es parte del grupo. Cuando fui yo, ella estaba reventadita. Le gusta el quilombo, pero no cuando la roza", reforzó la conductora.