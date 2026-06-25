Mengolini rompió el silencio tras la denuncia al referente de La Garganta Poderosa: "A nadie le importa el destino de Nacho Levy"

La psicóloga y escritora Cecilia Ce, conocida por su enfoque en temas de sexualidad y relaciones afectivas, encendió las alarmas en redes sociales al compartir un contundente relato sobre dinámicas de abuso psicológico en una relación reciente. Aunque no mencionó nombres, las palabras de la autora desataron una ola de especulaciones, apuntando al periodista y referente social de La Garganta Poderosa Nacho Levy, con quien mantuvo una relación pública hasta hace pocas semanas.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Cecilia Ce describió episodios de hostigamiento que vivió en su vínculo amoroso. "No duermen. Están en redes revisando, controlando. Y tampoco te dejan dormir. En el momento en que te querés dormir desatan la pelea para que, sin poder descansar, crónicamente tu sistema nervioso se desequilibre y seas vos la loca ", escribió la autora en una historia que rápidamente se viralizó.

Cecilia Ce y Nacho Levy

Si bien Cecilia Ce no mencionó a Levy directamente, el contexto y los tiempos llevaron a a interpretar que sus palabras podrían estar dirigidas hacia él porque hasta hace poco, ambos compartían imágenes juntos en redes sociales, mostrando una aparente estabilidad. La relación, que comenzó a oficializarse a finales de 2025, incluía momentos públicos con la hija de Cecilia, consolidando una imagen de pareja unida.

No obstante, en las últimas semanas, Cecilia comenzó a publicar contenidos que encendieron las alarmas. Entre ellos, materiales sobre "por qué los psicópatas casi no duermen" y "la verdad oscura detrás de la madrugada", acompañados de reflexiones que aludían a mecanismos de control y discusiones nocturnas.

Uno de los posteos de Cecila Ce

Por el momento, Nacho Levy no ha emitido declaraciones públicas al respecto y tampoco se presentaron denuncias judiciales relacionadas con los señalamientos. Y es en este contexto en el que la periodista Julia Mengolini, dueña del medio Futurock rompió el silencio.

Es que no fueron pocas las veces en las que ese medio de comunicación invitó´al referente de La Garganta Poderosa a actividades e incluso estuvo en el aniversario número 10 de la radio. Al aire y en su programa Segurola y Habana, Mengoli expresó contundente: "Miren, sabemos que hay mucha ansiedad por escuchar que acá haya algún pronunciamiento al respecto. Por supuesto que es un tema que nos sensibiliza por varios motivos. Por un lado, porque se trata de Nacho Levy, es un pibe que sentíamos más o menos cercano, o sea, estuvo en el cumpleaños de Futurock, no hace falta que se los recuerde y por otro lado, porque por supuesto la temática es una temática que a esta radio la atraviesa muchísimo y por lo mismo, uno siempre se siente responsable de tener que decir algo cuando son temas que los sentís muy propios también".

Nacho Levy

En cuanto a la palabra "responsabilidad", Mengolini aclaró los tantos: "Me refiero a responsable en el sentido amplio de la palabra, es decir, esto que a ustedes del otro lado les pasa, que quieren que digamos, al mismo tiempo nosotros decimos, 'esperemos un poquito'", dijo y citando a Andy Chango y la caracterización de la "incontinencia del streaming", referido a la velocidad con la que se deben salir a aclarar temas, la periodista expresó una postura clara.

"Detrás de Nacho Levy hay una organización social que es muy importante, que es La Garganta Poderosa. Entonces, lo que nosotros estamos esperando es alguna pronunciación sobre todo de las mujeres de La Garganta Poderosa y de esa organización social", dijo contundente e hizo referencia a cómo se le está dando forma a ese comunicado.

En ese sentido, Mengolini remarcó: "Está habiendo en este momento una discusión dentro de La Garganta Poderosa. Entonces, si nosotros no estamos ya con esa incontinencia tan propia del stream, de las redes sociales y que ustedes nos están exigiendo, es porque estamos esperando el pronunciamiento de la palabra de quienes acá verdaderamente importan, que es la gente que todavía milita en ese espacio y que lo quiere cuidar, que es lo más precioso de todo esto. A nadie le importa ya el destino de Nacho Levy ", expresó la periodista de manera contundente.

Sobre el final de la reflexión, Julia Mengolini expresó: "Lo que importa ahora es la preservación de una organización social que tiene un trabajo impecable, que tiene un trabajo muy valioso y que el trabajo valioso lo lleva adelante sobre todo las personas que forman parte de esa organización en cada rincón del país, en cada comedor, cada mujer que forma parte de esa organización. Por eso nosotros estamos tratando de ser pacientes y responsables en ese sentido".