Mengolini tildó de "tontos" a los jugadores de tenis, fue repudiada y redobló la apuesta: se burló de la Asociación Argentina de Tenis

Julia Mengolini volvió a encender las redes, y esta vez el fuego cruzado no fue con políticos, colegas o trolls, sino con... los tenistas. La periodista y conductora de Futurock, conocida por su estilo frontal y su llamativo gusto por la polémica, lanzó una frase que "picó" mal en el mundo del deporte y provocó una reacción institucional: la Asociación Argentina de Tenis (AAT) salió a contestarle con un comunicado oficial.

Todo comenzó en su programa radial, mientras comentaba los resultados de las elecciones legislativas que consagraron una nueva victoria del oficialismo libertario. Entre análisis políticos y reflexiones sobre el mapa electoral, Mengolini se detuvo en un nombre propio: Diego Hartfield, ex tenista profesional y flamante diputado electo por La Libertad Avanza en Misiones, que se impuso con un 37% de los votos.

Y ahí vino el pelotazo. "El tenis es un deporte totalmente encapsulado y hay algo como de que vos para poder pegarle bien a la pelota con la raqueta te tenés que concentrar tanto solo en eso, que no tenés poder simbólico, no tenés poder de abstracción y apenas conocen las palabras, que son símbolos. Soy demasiado inteligente para jugar tenis. Para ser profesional tenés que ser tonto", lanzó Mengolini, directo al out.

Por si quedaban dudas sobre el tono, agregó: "Son millonarios y hacen bien una cosa. Tienen un nivel de detalle en la técnica que implica que tengan el cerebro apagado para cualquier otro tipo de formación". El comentario, que sonó más a provocación que a análisis, no tardó en viralizarse. Las redes se llenaron de reacciones, desde fanáticos de Federer indignados hasta usuarios que ironizaban con un posible "Mengolini Open".

La Asociación Argentina de Tenis le respondió con un comunicado formal.

Pero lo que pocos esperaban era que la Asociación Argentina de Tenis tomara cartas en el asunto. Con tono contundente y espíritu pedagógico, la AAT publicó en su cuenta de X un extenso comunicado titulado "El tenis es hermoso". En el texto, la institución expresó su "enérgico repudio" a los dichos de la periodista, a los que calificó de "ofensivos, estigmatizantes y contrarios al espíritu de respeto que debe guiar el debate público".

"El tenis argentino ha formado a miles de niños y niñas en valores de esfuerzo, respeto, compañerismo y superación personal", señaló la AAT, recordando que el deporte "ha sido un espacio de ascenso social, inclusión y desarrollo humano" en el país. "Lamentamos profundamente que una comunicadora elija descalificar a quienes practican y aman este deporte", concluyó el comunicado, antes de rematar con una frase que ya es meme: "El tenis es hermoso."

La tenista Julia Mengolini

Pero si la Asociación esperaba una retractación, subestimó a Mengolini. Fiel a su estilo, respondió con ironía y con un nuevo revés que seria la envidia de muchos tenistas, cargado de sarcasmo: "Muchachos, era un chiste. Aunque el hecho de que se lo hayan tomado tan en serio me hace dudar... quiero decir, como que terminan por confirmar la hipótesis... (que igual era un chiste... pero se ve que al final sí les faltaba poder de abstracción)", sentenció en X.