Luis Ventura se cansó del drama entre Granados y Occhiato: "Donde me rompan las pelotas, levanto el premio"

Si bien los Martín Fierro tienen detrás una filosofía de reconocimiento y unión, la versión del Martín Fierro del Streaming estaría mostrando todo lo contrario. Con la disputa entre Nico Occhiato y Migue Granados, sumada a las acusaciones de que Olga habría comprado los premios, Luis Ventura se metió de lleno en la polémica y dejó en claro que su paciencia tiene un límite.

El presidente de APTRA amplió la clásica entrega que históricamente giró en torno a la televisión, incorporando nuevos medios de comunicación. Sin embargo, lejos de ser una fiesta, la nueva edición trajo más conflictos que aplausos.

Luis Ventura no está dispuesto a quedar en medio de la guerra entre Nico Occhiato y Migue Granados

"Vamos al grano un poquito, porque qué quilombo que hay con Migue Granados y con Nicolás Occhiato. ¿Quién es el culpable de todo este escándalo?", le preguntaron a Ventura. El periodista, visiblemente molesto, respondió: "Dejame que me informe, no quiero hablar boludeces. Yo ya no estoy hablando como periodista, estoy hablando desde un lugar dirigencial de una entidad que está organizando un montón de cosas y dentro de esa organización hay una cara visible, que es la mía, ¿no? Entonces no quiero estar hablando boludeces".

El cronista le explicó que "se filtró la lista de los que iban a participar, de los que iban a hacer la transmisión oficial para dar todos los ternados y no habían avisado a Luzu", en referencia al conflicto que se desató luego de que Luzu TV quedara afuera de la dinámica en la que cada canal de stream debía anunciar cuatro ternas.

"¿Quién determinó esa lista? No lo vi, no vi ninguna lista. ¿Quién es el presidente de APTRA? Entonces, ¿Quién tiene que autorizar? A mí donde me rompan las pelotas, levanto el premio . Y si no, me voy", sentenció Ventura, visiblemente cansado de los conflictos, dando a entender que el "chiquitaje" del streaming está por debajo de lo que representa el galardón.

En esa misma línea, agregó: "¿A vos te parece que yo voy a estar en el cotilleo de lo que dice uno o el otro? Papi, APTRA organiza los Martín Fierro. Es APTRA, entiéndalo, APTRA. Si usan al Martín Fierro, APTRA es la responsable. Entonces la decisión es la de APTRA, nadie más", defendiendo así que Olga no tuvo nada que ver con la organización de las ternas.

"¿Te molestó que se filtre la lista?", le consultaron, y Luis Ventura, ya con pocas pulgas, contestó: "No, me molestó que hagan boludeces y que me puenteen. Si hay una lista y yo no la sé, entonces no puedo autorizar algo que yo no conozco. Estoy enojado, punto".