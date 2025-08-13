Mercurio retrógrado no perdonó: Evangelina Anderson, Mica Tinelli y otras parejas del espectáculo que se separaron

Mercurio retrógrado terminó el 11 de agosto, cerrando ese temido tránsito astral que durante semanas puso a prueba la paciencia colectiva. Desde interrupciones en la comunicación hasta malentendidos emocionales y fallos tecnológicos, este período suele sentirse como una especie de caos controlado. Y, al parecer, algunos famosos no salieron ilesos: Evangelina Anderson y Martín Demichelis se habrían separado tras 17 años juntos. Mica Tinelli y Licha López también habrían puesto fin a su relación, al igual que Fito Páez y Eugenia Kolodziej. Después de semanas de rumores, Pepe Ochoa se encargó de dar los detalles más íntimos de estas rupturas. Sobre Anderson y el director técnico, relató: "Hablaron por separado en el colegio por esta situación, por los hijos".

Estas son las parejas que se cargó mercurio retrógrado

Por su parte, Ángel de Brito acotó: "Se dijo que ella se había borrado unos tatuajes". Y Ochoa amplió: "Hablé con el tatuador, porque yo le pregunté a Evangelina '¿Te estás borrando el tatuaje de Martín?' y me pone 'no, jajaja'. Me deja de contestar. Voy a buscar en el entorno del tatuador y efectivamente empezó un proceso para borrarse".

La decisión de eliminar los tatuajes deja entrever que las cosas con el padre de sus hijos no terminaron en las mejores condiciones. Además, se vio a Evangelina dejando "me gusta" a diferentes deportistas e incluso compartiendo en Instagram una foto de San Antonio de cabeza, un gesto que, según algunas tradiciones, simboliza un pedido para conseguir pareja.

Ochoa también habló de la ruptura de Mica Tinelli y Licha López: "Él la dejó porque se desenamoró", aseguró al dar la primicia en LAM. Yanina Latorre sumó que, tiempo atrás, les había consultado a ambos si estaban separados y le respondieron que habían logrado superar una crisis.

Pero Mercurio retrógrado habría seguido haciendo de las suyas en el mundo del espectáculo. En LAM también se mencionó la separación de Fito Páez y Eugenia Kolodziej. Según informó Ochoa, la distancia geográfica y el desgaste emocional fueron los principales motivos.

Fito Páez y Eugenia Kolodziej separados

La actriz decidió mudarse a Madrid para continuar su carrera, mientras que el músico permaneció en Argentina, una situación que terminó afectando el vínculo: "Desgaste total del vínculo. Decidieron poner una pausa. Me cuentan que ella impulsó la decisión, vino más de su lado. Ella fue a vivir a Madrid, la distancia les costó y se separaron", detalló. La diferencia de edad entre ambos, cercana a las tres décadas, también habría influido en la evolución de la relación. Con el tiempo, los intereses y prioridades comenzaron a distanciarse, un factor que, sumado a la lejanía física, profundizó el desgaste señalado por sus allegados.