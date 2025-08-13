Yanina Latorre vs Esmeralda Mitre: acusaciones de indigencia, deudas millonarias y cenas sin pagar

En el ring mediático, Yanina Latorre y Esmeralda Mitre volvieron a cruzarse con artillería pesada. La conductora de SQP, ciclo de América TV, le dedicó una respuesta sin filtros a la actriz, y no escatimó en ironías ni chicanas. "Mirá lo mala y discriminadora que sos. Yo tengo casa, departamento, lo que tengo lo hicimos laburando mi marido y yo, juntos. Mantenemos a la familia, yo mantengo a mi vieja, mantengo a mi hermana, mantengo a todo el mundo. Vos estás en la indigencia debés guita, le sacás lo poco que le queda a tu pobre madre viuda y te reís de mis propiedades, si es durlock, no durlock, ladrillo a la vista... ¿Me estás tratando de grasa? No hay nada más grasa que creerte empresaria sin serlo, andar con las raíces crecidas y no pagar los gastos fijos. Esmeralda... Al lado tuyo soy Donald Trump", disparó Latorre.

Lejos de detenerse ahí, la conductora fue por más: "¿De qué trabajás? ¿De qué vivís? Tu diario no es tu diario. Estás luchando por una herencia que no es tal. Tus hermanos son empleados de La Nación y cobran un sueldo, pero no son dueños. Tienen una parte muy chica que no te alcanza para dividendos. Como no estás logrando una sucesión porque no hay nada para repartir, creés que me vas a sacar plata a mí. ¿Me vas a sacar plata por decir que sos indigente? Sos noticia porque sos marginal. Andá y laburá, cobrá un sueldo". Incluso, Yanina mostró supuestos documentos que evidenciarían más de 17 millones de pesos en expensas impagas del departamento en el que Mitre vivió con Darío Lopérfido. "Los vecinos están odiados, es una chica muy difícil de tratar", contó.

Y además, reveló: "Le hicieron un juicio por la deuda, ahora es reincidente. El monto anterior lo pagó la mamá. La están intimando, sino la van a embargar". Del otro lado, Esmeralda Mitre tampoco se guardó nada. En una entrevista con Juan Etchegoyen, recogió el guante y apuntó contra la también panelista: "Estoy en juicio con Yanina Latorre, ahora dijo que fui a una pizzería con amigas y no pagué la cuenta. Es todo un disparate, lo que pasó fue que me olvidé mi tarjeta de crédito habiendo pagado de todo. Soy amiga de los dueños, no soy una ladrona y nunca me iría sin pagar. Ella inventó que yo estaba en estado de indigencia y le hice juicio por eso".

Esmeralda Mitre

La actriz aseguró que su situación económica está lejos de la miseria: "Sin trabajar ni hacer nada cobro los dividendos del diario, así que es imposible que me pase eso salvo que el diario se funda. Dijo barbaridades, que no tenía luz y agua. Se pasó de la raya. Voy a ir con todo contra Yanina y no hay perdón. Todo lo que va a perder va para mí. Que siga trabajando porque me va a tener que dar una cantidad de dinero terrible por los daños y perjuicios que me provocó". Y, fiel a su estilo, cerró con un mensaje místico: "Tiene algo personal conmigo y está obsesionada conmigo. Evidentemente no conoce la ley de causa y efecto: cuando vos hacés el mal, te vuelve".