La sorpresa para Evelyn Botto de Fede Bal que indignó a todos: ¿copia barata de Luzu?

El vínculo entre Evelyn Botto y Fede Bal sorprendió a más de uno. Y si bien muchos no creían que la relación duraría, el pasado martes demostraron que todo marcha viento en popa.

Olga se volvió parte del romance y la mediática recibió una sorpresa al aire: "Parece que hoy vino alguien a la mañana a Sería increíble y me dejó algo abajo de la mesa", comenzó, hasta que fue interrumpida por Nacho Elizalde: "Ah, hoy vino mi amigo Fede Bal".

"No salgas de ahí Bebelina", el mensaje de Fede Bal a Evelyn Botto

Tras algunos minutos de misterio, Paula Chaves se mostró empática con su compañera: "Lo cierto es que este equipo abraza y es muy fiel a lo que una compañera siente. Nuestra compañera vino iluminada hoy porque alguien le dejó como una búsqueda del tesoro en el estudio de Olga".

A pedido de Elizalde, Evelyn despegó un papel que estaba debajo del escritorio y lo mostró ante cámara: " No salgas de ahí. Bebelina, por fa ", se leía en referencia a los comentarios que suelen hacerle los usuarios sobre su relación con Fede. Con picardía, el conductor quiso saber: "¿Vas a salir o no de ahí?", a lo que Botto respondió sin vueltas: "No, no voy a salir de ahí".

Si bien el momento se volvió viral en redes, no fue precisamente por el gesto romántico, sino porque una vez más Olga fue acusada de copiar dinámicas de Luzu TV . Todo aquel que dejó el canal de Nico Occhiato en busca de "algo diferente", terminó en la competencia repitiendo fórmulas. La idea de la carta debajo de la mesa ya se había visto cuando Marcos Giles le dejó una nota a Ángela Torres en Luzu.

El shippeo "Margelita" sigue siendo uno de los más bancados en redes, y por eso el gesto entre Bal y Botto terminó opacado: "Si Luzu pone cartelitos debajo de la mesa, ellos también"; "Qué cambiados están Ángela y Marcos"; "Creo que esto ya lo vi en otro lado", fueron algunos de los comentarios más filosos en las plataformas.

Y aunque los integrantes de Olga juran ser distintos y "hacer algo nuevo", lo cierto es que cada vez más repiten las mismas fórmulas que su competencia. Ahora bien, ¿son fanáticos de Luzu o simplemente quieren entrar al juego de la viralización, cueste lo que cueste?