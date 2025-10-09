Mientras Wanda Nara pasa tiempo con sus hijas, Mauro Icardi recibe las peores críticas desde el Galatasaray

Entre grabaciones de MasterChef y compromisos publicitarios, Wanda Nara hizo una pausa en su intensa agenda laboral para disfrutar de un momento inolvidable junto a sus hijas, Francesca e Isabella. Y, de paso, dejar al descubierto la ausencia de Mauro Icardi.

Este jueves, la conductora compartió en sus historias de Instagram imágenes del School Olympics de las más nenas. Se trata de un evento deportivo y cultural que realizan las escuelas para fomentar la actividad física y valores como el respeto, la cooperación, el trabajo en equipo y la integración.

Wanda Nara participó de las olimpiadas escolares de sus hijas

Con la camiseta de River, Francesca participó de una carrera en la que se consagró ganadora, dejando atrás a su propia madre. Wanda también mostró a Isabella compitiendo y se fotografió con las amigas de su hija, en una jornada donde la maternidad estuvo a flor de piel, mientras el padre de las nenas sigue su vida en Turquía.

Lejos de los tacos y los vestidos glamorosos que suele lucir, Wanda se puso el look deportivo y acompañó de cerca cada momento del día escolar. En paralelo, Mauro Icardi no solo sigue en Estambul con su nueva pareja, China Suárez, sino que además presumió su lujoso avión privado.

" Te elijo con la tranquilidad de que también te elegiría mañana ", escribió el futbolista en un carrusel de fotos desde España, donde viajó a una escapada romántica. En los videos que compartió, se observa el interior del jet ejecutivo con diseño aerodinámico, escalera desplegable y detalles en azul y rojo sobre el fuselaje blanco. Este tipo de aeronaves pertenece a la categoría de alta gama, similar al modelo Bombardier Global 6000, reconocido por su autonomía en vuelos largos y su interior pensado para el máximo confort.

Los asientos, tapizados en cuero blanco con costuras en rombo, están acomodados en pares enfrentados para facilitar la interacción durante el viaje. Cada butaca cuenta con reposabrazos, cinturones integrados y la posibilidad de reclinarse hasta convertirse en cama. En las mesas laterales se ven pantallas individuales, botellas de agua y bolsos de lujo, reforzando la estética premium del ambiente.

Mauro Icardi presumió el jet privado que usó en su escapada romántica con la China Suárez

Más tarde, Icardi publicó la frase "Back home" junto a nuevos videos del jet, confirmando su regreso a Estambul, donde continúa su compromiso con el Galatasaray. Sin embargo, el viaje no pasó inadvertido: mientras algunos seguidores celebraron la escapada romántica, otros lo criticaron por viajar en plena temporada, cuestionando su dedicación al club.

En este contexto, Mauro Icardi no sólo deja mucho que desear en su rol de padre, sino que además vuelve a estar en el centro de la polémica por su rendimiento dentro de la cancha. Mientras tanto, Wanda Nara presumió u maternidad presente y a todo terreno.