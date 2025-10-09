Thiago Medina rompió el silencio y aclaró lo que todos querían saber sobre el casamiento con Daniela Celis

Luego del accidente con su moto, la salud de Thiago Medina avanza rápidamente. Incluso para los médicos, su recuperación es considerada un verdadero milagro, tras haber permanecido casi un mes internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno. Entre la vida y la muerte, el joven tuvo las ideas claras y se conoció cuál fue su último deseo para Daniela Celis, su ex pareja y madre de sus hijas.

Si bien los ex participantes de Gran Hermano estaban separados cuando ocurrió el accidente, aquel 12 de septiembre, la influencer permaneció a su lado durante los momentos más críticos.

Thiago Medina le habría pedido matrimonio a Daniela Celis

Daniela Celis contó públicamente que Thiago ve su recuperación como una segunda oportunidad: desea estudiar Arquitectura y estar más presente que nunca en la vida de sus gemelas, Laia y Aimé. Pero sus anhelos no sólo apuntan al plano profesional y familiar: su ex también forma parte de sus planes.

Fue Romina Uhrig quien reveló que Medina sigue soñando con casarse con Celis. "Le pregunté si seguía pensando en casarse con Dani y me dijo que sí. Renació el amor y él quiere casarse con ella", contó la ex diputada en el programa Se Picó, conducido por Gastón Trezeguet en Mix TV.

Romina Uhrig reveló detalles del vínculo de Thiago Medina y Daniela Celis

El panel quiso saber más detalles y Romina no tuvo reparos en contarlos: "¡Ya se lo propuso! Estaba en terapia y le pidió casamiento. Fue así: Thiago se despertó, vio a las nenas y al otro día le dijo si quería casarse con él". Según relató, Daniela habría reaccionado con mucha felicidad: " Ella lo ama a él, se aman los dos ".

Por otro lado, Uhrig evitó responder si los tortolitos ya habrían retomado el romance, aunque sí confirmó que, tras recibir el alta, Thiago se mudará nuevamente con la madre de sus hijas a la casa familiar que compartían antes de la separación.

En silla de rueda, Thiago Medina abandonó el Hospital Mariano y Luciano de la Vega

Este jueves, acompañado por su familia, el influencer finalmente recibió el alta y habló con la prensa que lo esperaba a la salida del hospital. "Ya está, me estoy yendo a casa. Soy libre", expresó. Consultado sobre los cambios que experimentó tras el accidente, fue contundente: "Muchas cosas... te cambia la manera de pensar, de disfrutar la vida", reflexionó, destacando lo transformador de haber pasado por una situación tan límite.

También se refirió a los rumores sobre una supuesta propuesta de matrimonio a su ex pareja: " No, nunca lo dije . Si se da más adelante, se va a ver en las redes. Pero bueno, estamos acá", aclaró.

Por último, Thiago Medina se mostró agradecido y esperanzado: "No tenía miedo, quería recuperarme rápido para ir a mi casa. Ya está la moto, nada más. Quiero ver a mis hijas y estar con ellas", concluyó.