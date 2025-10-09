Confirman un secreto de Masterchef que la producción quiso ocultar: "Esto es muy duro, no me esperen mañana"

El próximo lunes 13 de octubre, las hornallas más famosas se vuelven a prender con el estreno de Masterchef, un ciclo que promete recetas picantes y alguna que otra polémica entre los participantes. En este contexto, Yanina Latorre reveló algunos secretos que la producción trata de mantener en los estudios de Telefe.

Sin dudas, la nueva temporada da que hablar tanto en redes sociales como en los medios: desde las publicidades realizadas por Wanda Nara con palitos para Mauro Icardi y la China Suárez, sumado a las internas de los concursantes el reality promete ser entretenido.

Pablo Lescano no habría soportado las largas jornadas de Masterchef

Sin embargo, hay quienes no están listos para servir show... y mucho menos platos profesionales. En esta línea, Latorre confirmó que uno de los concursantes abandonó el certamen tan solo un día después de iniciar. En un enigmático en vivo, la conductora dejó en claro que no es Maxi López, aunque el ex futbolista también tiene los días contados.

Están todos a las puteadas, la producción con los participantes. Primero, todos cocinan para el culo. Tuvieron que bajar el nivel de los desafíos porque parece que nadie arranca ni te sale de un fideito hervido", comenzó la angelita.

Yanina comentó cómo es la rutina de los participantes: "Empiezan a grabar a las 9 de la mañana y terminan a las 11 de la noche. Hay gente que no lo entiende. Masterchef es así". Y confirmó que Pablo Lescano, líder de Damas Gratis, renunció luego de la primera jornada.