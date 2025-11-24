Migue Granados bajó 20 kilos y las redes no le creen: su defensa "trotando como una loba" desató aún más polémica

24 Noviembre de 2025 13:32
Migue Granados volvió a estar en boca de todos y esta vez no por su guerra con Nico Occhiato sino por algo propio: reveló que bajó más de 20 kilos en apenas seis meses y quedó atrapado en una inesperada polémica en redes sociales. Todo se desató días atrás, cuando el conductor publicó en su cuenta de X un comentario sobre Robbie Williams y el uso de un conocido medicamento para adelgazar: "¡Dejen de joder con el Ozempic ese es un peligro! Estoy en plan bajar de peso y con comer liviano y caminar una hora por día ya estás ok. Bajé 20 kilos ya y pude conocer personalmente a mi pen...", escribió con su clásico humor.
Luego detalló cada uno de los alimentos que incorporó a su dieta: "Como pollo, carne, huevo, palta, hojas verdes, aceite de oliva, aceitunas, nueces, arándanos, pescado, frutillas. Todo eso". Aunque Granados aclaró desde el inicio que su cambio físico se debe a cambios en su alimentación y actividad física, muchos usuarios no le creyeron. En distintos comentarios lo acusaron de ocultar el uso del famoso fármaco para bajar de peso.
Molesto por las sospechas, el humorista volvió a cruzarse con los cibernautas "Chicos, una vez que me esfuerzo para algo me adjudican el Ozempic, la pu... madre. Yo comiendo pollito y trotando como una loba en el Rosedal hace seis meses. Denme una", escribió con ironía. En otro posteo insistió en que su método no tiene secretos: "Yo bajé así, saqué harina y azúcar, y camino 8 kilómetros por día hace seis meses". Por último, Migue Granados explicó por qué no considera usar Ozempic: "A mí me da miedo, ya demasiado riesgo tengo con el pucho que no puedo dejar".