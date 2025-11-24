Migue Granados bajó 20 kilos y las redes no le creen: su defensa "trotando como una loba" desató aún más polémica

Migue Granados volvió a estar en boca de todos y esta vez no por su guerra con Nico Occhiato sino por algo propio: reveló que bajó más de 20 kilos en apenas seis meses y quedó atrapado en una inesperada polémica en redes sociales. Todo se desató días atrás, cuando el conductor publicó en su cuenta de X un comentario sobre Robbie Williams y el uso de un conocido medicamento para adelgazar: "¡Dejen de joder con el Ozempic ese es un peligro! Estoy en plan bajar de peso y con comer liviano y caminar una hora por día ya estás ok. Bajé 20 kilos ya y pude conocer personalmente a mi pen...", escribió con su clásico humor.

Migue Granados opinó sobre el problema de Robbie Williams tras usar Ozempic

Luego detalló cada uno de los alimentos que incorporó a su dieta: "Como pollo, carne, huevo, palta, hojas verdes, aceite de oliva, aceitunas, nueces, arándanos, pescado, frutillas. Todo eso". Aunque Granados aclaró desde el inicio que su cambio físico se debe a cambios en su alimentación y actividad física, muchos usuarios no le creyeron. En distintos comentarios lo acusaron de ocultar el uso del famoso fármaco para bajar de peso.

Migue Granados salió al cruce con los usuarios que dudan en su método para bajar 20 kilos

Molesto por las sospechas, el humorista volvió a cruzarse con los cibernautas "Chicos, una vez que me esfuerzo para algo me adjudican el Ozempic, la pu... madre. Yo comiendo pollito y trotando como una loba en el Rosedal hace seis meses. Denme una", escribió con ironía. En otro posteo insistió en que su método no tiene secretos: "Yo bajé así, saqué harina y azúcar, y camino 8 kilómetros por día hace seis meses". Por último, Migue Granados explicó por qué no considera usar Ozempic: "A mí me da miedo, ya demasiado riesgo tengo con el pucho que no puedo dejar".